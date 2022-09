NASA: Αναβάλλεται για αρχές Οκτώβρη η εκτόξευση για το Artemis 1

Για εβδομάδες, ίσως και μήνες, αναβάλλεται η τρίτη απόπειρα εκτόξευσης του πυραύλου SLS προς τη Σελήνη, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis 1 της Nasa, 50 χρόνια μετά την λήξη του ιστορικού προγράμματος «Απόλλων» και μια δεκαετία μετά το τέλος του προγράμματος Space Shuttle - των «διαστημικών λεωφορείων» για αποστολή επανδρωμένων σκαφών στο διάστημα.

Η πρώτη εκτόξευση του νέου πύραυλου Space Launch System στις 29 Αυγούστου ματαιώθηκε λόγω… τεχνικών προβλημάτων . Μία νέα απόπειρα το Σάββατο απέτυχε ενώ μία τρίτη προσπάθεια που ήταν προγραμματισμένη για τα μέσα αυτής της εβδομάδας φαίνεται ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Αιτία της ακύρωσης της αρχικής εκτόξευσης ήταν διαρροή στο σύστημα τροφοδοσίας με υγρό υδρογόνο καθώς και η διαρροή σε έναν κινητήρα.

Αρχικά υπήρχε αισιοδοξία για την άμεση επιδιόρθωση των βλαβών ωστόσο φαίνεται ότι οι τεχνικές εργασίες και οι επισκευές στον πύραυλο θα πάρουν πολύ περισσότερο χρόνο και – σύμφωνα με αξιωματούχους της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διαστήματος - η νέα προσπάθεια εκτόξευσης δεν θα γίνει πριν τα τέλη Σεπτέμβρη, ίσως και αρχές Νοέμβρη.

#Artemis Update: The team continues to troubleshoot, and plans to return with a variety of options early next week. We are standing down on any launch attempts through the current launch period, which ends Tuesday.



