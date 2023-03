Πέθανε η πιο διάσημη αστρολόγος της Βρετανίας – Ποια ήταν η Mystic Meg

Στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας στην Βρετανία σήμερα είναι και ο θάνατος της πιο γνωστής, τηλεοπτικής αστρολόγου της χώρας.

Η Margaret Lake, γνωστή ως Mystic Meg, πέθανε σε ηλικία 80 ετών τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, αφού εισήχθη στο νοσοκομείο τον περασμένο μήνα μετά από γρίπη.

Η Mystic Meg μεσουρανούσε τη δεκαετία του 1990, προβλέποντας τους νικητές της λοταρίας (National Lottery).

Επίσης έγραφε τα ζώδια στην εφημερίδα The Sun για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Mystic Meg predicting lottery winners in 1995. The astrologist has died today, aged 80, having written daily horoscopes for the Sun newspaper for almost 23 years Read more: https://t.co/6EpxhFfD9U pic.twitter.com/dq7Zg22ouL

Η Lake - εκτός από αστρολόγος - ήταν και μελλοντολόγος και δούλευε με ρούνους, κρυστάλλινες σφαίρες, ταρώ και αριθμολογία.

Ο μένταλιστ Uri Geller έγραψε για τον θάνατο της Mystic Meg: «Η πεμπτουσία της μάντισσας έφερε το μυστήριο και τη μυσταγωγία σε εκατομμύρια πιστούς. Αψήφησε τους θλιβερούς σκεπτικιστές. Πολλή αγάπη και θετική ενέργεια, Μεγκ, στο περαιτέρω ταξίδι σου».

Ah #MysticMeg has passed. So identifiable by name and image, the quintessential fortune teller who brought mystery and mystique to millions of believers. She defied the dreary sceptics, as did her fans. Much love and positive energy, Meg, on your onward journey 🔮 pic.twitter.com/DnK5SRyzTM