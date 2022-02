Τουλάχιστον 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, πολλοί σοβαρά όταν εξερράγη αποθηκευμένη ποσότητα δυναμίτιδας σε αυτοσχέδιο μεταλλείο χρυσού στην Μπουρκίνα Φάσο, πάμπτωχη χώρα του Σαχέλ.

Η έκρηξη στο χρυσωρυχείο, στην επαρχία Πονί (νοτιοδυτικά) χθες το απόγευμα, κατέστρεψε αρκετά σπίτια φτιαγμένα από λαμαρίνα στην περιοχή. Ανάμεσα στα θύματα είναι πολλές γυναίκες και παιδιά.

Τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι ο απολογισμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς πολλοί από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

