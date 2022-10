Times: Ο Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία των Συντηρητικών μετά την παραίτηση Τρας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον - τον οποίο διαδέχθηκε η Λιζ Τρας τον Σεπτέμβριο - αναμένεται να είναι υποψήφιος στην αναμέτρηση για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος για να αντικαταστήσει τη Λιζ Τρας, η οποία παραιτήθηκε σήμερα, ανέφεραν οι Times.

«Κάνει βολιδοσκοπήσεις, αλλά λέγεται ότι πιστεύει ότι είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος», ανέφερε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ.

EXCLUSIVE:



I'm told that Boris Johnson is expected to stand in the Tory leadership contest



He's taking soundings but is said to believe it is a matter of national interesthttps://t.co/SuApE3RmIr