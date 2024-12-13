Οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέκριναν νόμο που υιοθετήθηκε σε πολιτεία της Αυστραλίας και ο οποίος προβλέπει να τιμωρούνται τα παιδιά από την ηλικία των 10 ετών με τις ίδιες ποινές που προβλέπονται για τους ενήλικες, με στόχο να ανασχεθεί «η παιδική εγκληματικότητα».

Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε χθες, Πέμπτη, από το κοινοβούλιο της πολιτείας Κουίνσλαντ, ακυρώνει την αρχή βάσει της οποίας η φυλάκιση θα πρέπει να είναι το έσχατο μέσο για τον σωφρονισμό των ανηλίκων.

Προβλέπει ότι τα παιδιά ήδη από την ηλικία των 10 ετών, τα οποία διαπράττουν κάποιο από 13 σοβαρά αδικήματα -από επικίνδυνη οδήγηση ως φόνο- , θα μπορούν να τιμωρούνται με τις ίδιες ποινές που προβλέπονται για τους ενήλικες.

Το νομοσχέδιο «αποτελεί την πρώτη απάντηση στην κρίση της νεανικής εγκληματικότητας», προκειμένου να αρχίσουμε «να αποκαθιστούμε την ασφάλεια», δήλωσε ο συντηρητικός πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ Ντέιβιντ Κρισαφούλι.

Αν και η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ παραδέχθηκε ότι το νομοσχέδιο «είναι ασύμβατο» με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενδεχομένως να έχει «πολύ σοβαρές επιπτώσεις» για τα παιδιά των Αβορίγινων, αποφάσισε να το εγκρίνει κυρίως εξαιτίας της «εξαιρετικά» υψηλής εγκληματικότητας.

Το νομοσχέδιο στήριξαν και οι Εργατικοί βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 10 με 17 ετών που διέπραξαν κάποιο αδίκημα αυξήθηκε στο Κουίνσλαντ κατά 6% από τον Ιούνιο του 2022 ως τον Ιούνιο του 2023.

Οι αντιδράσεις των οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν έντονες: το Ανεξάρτητο Νομικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας εξέφρασε την ανησυχία ότι λόγω του νομοσχεδίου θα αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που κρατούνται σε επιτηρούμενα σπίτια ή σε φυλακές ανηλίκων.

Παράλληλα εκτίμησε ότι θα επηρεάσει με άνισο τρόπο τα παιδιά των Αβορίγινων, την ώρα που το ποσοστό των αυτοχθόνων που βρίσκονται στη φυλακή είναι υψηλότερο από αυτό των υπόλοιπων Αυστραλών.

«Οι πολιτικές αυτές δεν αντιμετωπίζουν τα βαθιά αίτια της νεανικής εγκληματικότητας: τα ψυχολογικά τραύματα, τη φτώχεια, τον συστημικό ρατσισμό, την ανεπαρκή πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες στήριξης», υπογράμμισε ο διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Μπλέικ Κάνσντεϊλ.

Η Αν Σκέλτον, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, εξέφρασε την «κατάπληξή» της: «Δεν πιστεύουμε ότι οι λεγόμενες εξαιρετικές περιστάσεις δικαιολογούν την κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών (…) ούτε ότι (το νομοσχέδιο) θα κάνει το Κουίνσλαντ πιο ασφαλές», τόνισε.

Η Σκέλτον χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το γεγονός ότι ο ίδιος ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας παραδέχθηκε ότι οι πιο αυστηρές ποινές που προβλέπει το νομοσχέδιο παραβιάζουν πολλά άρθρα του διεθνούς δικαίου.

Όμως ο γενικός εισαγγελέας εκτίμησε, σε γνωμοδότησή του προς τους βουλευτές, ότι «η εξαιρετική κατάσταση που έχει προκύψει λόγω της νεανικής εγκληματικότητας» επιτρέπει «να αγνοηθεί» ο αυστραλιανός νόμος του 2019 περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

