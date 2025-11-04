Η ισπανική κυβέρνηση χορήγησε την υπηκοότητα σε 170 απογόνους εθελοντών στις Διεθνείς Ταξιαρχίες, ως αναγνώριση του αγώνα τους κατά του φασισμού κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο που ακολούθησε τον εμφύλιο πόλεμο.

Εκτιμάται ότι 32.000 εθελοντές από όλο τον κόσμο εντάχθηκαν στις αντιφασιστικές ταξιαρχίες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2.500 ανδρών και γυναικών από τη Βρετανία και την Ιρλανδία, εκ των οποίων οι 530 σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Len Crome, τέταρτος από δεξιά, έγινε ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος των ταξιαρχιών το 1938. Φωτογραφία: Peter Crome

Σε τελετή στη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε: «Θα είναι τιμή μας να τους αποκαλούμε συμπατριώτες μας».

Αυτόν τον μήνα συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο του Φρανθίσκο Φράνκο, του οποίου το πραξικόπημα τον Ιούλιο του 1936 πυροδότησε τον τριετή πόλεμο.

Ο Jim Jump, πρόεδρος του International Brigade Memorial Trust στο Λονδίνο, δήλωσε: «Η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της να διαγράψει την τοξική κληρονομιά της δικτατορίας του Φράνκο. Πολλές οικογένειες μελών των Διεθνών Ταξιαρχιών συνέχισαν να αγωνίζονται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία κατά τη διάρκεια εκείνων των σκοτεινών χρόνων».

«Η ισπανική υπηκοότητα για αυτούς εκπληρώνει την ουσία της ιστορικής υπόσχεσης της Ισπανικής Δημοκρατίας να προσφέρει μια στέγη στους Ταξιάρχες».

Ένας από αυτούς που έλαβαν την υπηκοότητα είναι ο Peter Crome, συνταξιούχος καθηγητής γηριατρικής και γιος του Len Crome, ο οποίος υπηρέτησε ως γιατρός στις Διεθνείς Ταξιαρχίες στη Jarama, κοντά στη Μαδρίτη, και κατά τη διάρκεια της Μάχης του Έβρου.

Ο Len Crome υπηρέτησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά τη θητεία του στις Διεθνείς Ταξιαρχίες. Φωτογραφία: Peter Crome

Ο Crome γεννήθηκε στη Λετονία, τότε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, και ήρθε στη Βρετανία το 1926, όπου σπούδασε ιατρική στο Εδιμβούργο.

«Ήταν αυτό που σήμερα θα ονομάζατε αριστερός, αλλά δεν ήταν μέλος κάποιου πολιτικού κόμματος», είπε ο Peter Crome. «Ανησυχούσε για την άνοδο του φασισμού και του αντισημιτισμού. Όπως και πολλοί άλλοι, αυτοί ήταν οι παράγοντες που τον οδήγησαν στην Ισπανία».

Ο Len Crome ήταν πολύγλωσσος, μιλούσε ρωσικά και γερμανικά, μεταξύ άλλων γλωσσών, και έτσι μπορούσε να επικοινωνεί με πολλούς από τους εθελοντές που ήρθαν από όλο τον κόσμο. Μέχρι την αποχώρηση των ταξιαρχιών στα τέλη του 1938, είχε προαχθεί σε αρχιιατρικό αξιωματικό.

Με την επιστροφή του στη Βρετανία, προέβλεψε τον πόλεμο με τη Γερμανία και υπέβαλε αίτηση για να ενταχθεί στον εδαφικό στρατό. Ωστόσο, απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι δεν είχε Βρετανό πατέρα και ως εκ τούτου «ήταν πλέον επιλέξιμος για απομάκρυνση από το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο Peter πιστεύει ότι η απόρριψη και οι εμπειρίες του στην Ισπανία ήταν αυτά που οδήγησαν τον πατέρα του να ενταχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα.

Η καταγωγή του δεν τον εμπόδισε να στρατευτεί αργότερα στον πόλεμο, όπου υπηρέτησε για άλλη μια φορά ως γιατρός και τιμήθηκε με τον στρατιωτικό σταυρό για την ανδρεία του στη Μάχη του Μόντε Κασίνο.

Ο Peter Crome είπε ότι αυτή η αναγνώριση των απογόνων των εθελοντών είναι καρπός μιας μακράς εκστρατείας από ομάδες στην Ισπανία και αλλού. Μεταξύ του 2009 και του 2013, χορηγήθηκε υπηκοότητα σε 23 από τα τότε επιζώντα μέλη των Διεθνών Ταξιαρχιών.

Η κυβέρνηση έχει επίσης λάβει περαιτέρω μέτρα για να θέσει εκτός νόμου το Εθνικό Ίδρυμα Francisco Franco.

Η κυβέρνηση αναμένεται να εκδώσει βασιλικό διάταγμα αργότερα αυτόν τον μήνα, ζητώντας την απομάκρυνση των φιλοφασιστικών συμβόλων και άλλων κειμηλίων της δικτατορίας «ώστε να μπορούν να απομακρυνθούν οριστικά από τους δρόμους, τις πλατείες, τα χωριά και τις πόλεις μας, χωρίς δικαιολογίες ή καθυστερήσεις», δήλωσε ο Σάντσες.

Η κυβέρνηση αναγνώρισε επίσης το «χρέος ευγνωμοσύνης» της σε 18 θύματα της δικτατορίας, μεταξύ των οποίων ο ποιητής Federico García Lorca, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1936, και ο σκηνοθέτης Luis Buñuel, ο οποίος εξορίστηκε και το έργο του λογοκρίθηκε στην Ισπανία.

Μεταξύ των λιγότερο γνωστών προσωπικοτήτων που τιμήθηκαν κατά την τελετή ήταν η Margot Moles Piña, πρωτοπόρος του γυναικείου αθλητισμού στην Ισπανία, και ο συνδικαλιστής Antonio Menchén Bartolomé. Η María Luisa Ramos Barril, 98 ετών, η οποία απελάθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν το 1940, ήταν παρούσα για να παραλάβει το βραβείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.