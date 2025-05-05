Μπέσεντ: Η ατζέντα Τραμπ για δασμούς, μείωση φόρων και απορρύθμιση θα φέρει επενδύσεις στις ΗΠΑ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι η ατζέντα του προέδρου Τραμπ για δασμούς, μείωση φόρων και απορρύθμιση θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην αμερικανική οικονομία, συμπληρώνοντας πως οι χρηματοπιστωτικές αγορές των ΗΠΑ θα αντέξουν τυχόν βραχυπρόθεσμες αναταράξεις.

Σε ομιλία του στη διεθνή διάσκεψη του ινστιτούτου Milken στο Λος Άντζελες, ο Μπέσεντ υπερασπίστηκε σθεναρά τη δασμολογική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ ενώ σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο που προωθούν οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κονγκρέσο, είπε πως θα μονιμοποιήσει αρκετές μειώσεις φόρων της προηγούμενης θητείας Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων φοροελαφρύνσεων για τις μικρές επιχειρήσεις.

«Τα βασικά στοιχεία της οικονομικής ατζέντας του Τραμπ – εμπόριο, φορολογικές περικοπές, απορρύθμιση – δεν είναι αυτοτελείς πολιτικές. Είναι αλληλένδετα τμήματα ενός μηχανισμού που έχει σχεδιαστεί για να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην αμερικανική οικονομία», τόνισε ο Μπέσεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.