Ο ηγέτης του κυριότερου ισλαμιστικού κόμματος του Μπανγκλαντές, οΣαφικούρ Ραχμάν, αναγνώρισε τη νίκη του αντίπαλου Εθνικιστικού Κόμματος του Μπανγκλαντές (BNP) στις βουλευτικές εκλογές, παρά τις πολλές παρατυπίες που κατήγγειλε το Τζαμάατ αλ Ισλάμι.

«Αναγνωρίζουμε τα αποτελέσματα και σεβόμαστε το κράτος δικαίου», τόνισε ο ηγέτης της παράταξης των ισλαμιστών σε μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, παραδεχόμενος την ήττα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

