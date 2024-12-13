Le Monde: Ο Μακρόν είπε στον Μπαϊρού πως δεν θα είναι πρωθυπουργός

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε στον στενό σύμμαχό του, τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού πως δεν θα διοριστεί πρωθυπουργός, όπως μετέδωσε η Le Monde.

Η συνάντησή τους στο Μέγαρο των Ηλυσίων διήρκησε 1 ώρα και 45 λεπτά, με τον Μπαϊρού να έχει αποχωρήσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μακρόν πρότεινε τον Ρόλαντ Λεσκύρ για τη θέση του πρωθυπουργού ενώ ο Μπαϊρού του πρότεινε τον Μπερνάρντ Καζενάβ, πρόταση που ο Γάλλος πρόεδρος απέρριψε. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, οι οποίες αναμένονταν σήμερα το πρωί.

Πάντως, αν και το όνομα του μελλοντικού πρωθυπουργού της Γαλλίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, οι προετοιμασίες για την παράδοση της εξουσίας στην πρωθυπουργική κατοικία φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί. Το κόκκινο χαλί είναι έτοιμο και οι τεχνικοί έχουν ολοκληρώσει την τοποθέτηση των μικροφώνων.

Ne sachant toujours pas le nom du futur Premier ministre, les techniciens de Matignon s’interrogent sur la hauteur du 2e micro. A défaut, ils les ont mis au même niveau. #AFP pic.twitter.com/U5luAut3K4 — Anne Renaut (@AnneRenaut) December 13, 2024

Πηγή: skai.gr

