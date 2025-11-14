Η Ρωσία παραμένει ανοιχτή για σύνοδο Πούτιν - Τραμπ στη Βουδαπέστη, αλλά θέτει όρους

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε σήμερα νέο μήνυμα προς τη Δύση, διαβεβαιώνοντας ότι η Μόσχα «δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ».

Παρά τις αυξημένες εντάσεις των τελευταίων μηνών, η Ρωσία υποστήριξε ότι εξακολουθεί να κινείται με γνώμονα την ειρήνη και επιδιώκει την αποφυγή οποιασδήποτε κλιμάκωσης. Ωστόσο, η προειδοποίηση ήταν σαφής: Το Κρεμλίνο τονίζει ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα μέσα» σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ επιδείξει επιθετικότητα απέναντι στη Ρωσία, υπογραμμίζοντας πως είναι «έτοιμο για κάθε σενάριο».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στην ιδέα μιας συνάντησης κορυφής με τις ΗΠΑ στη Βουδαπέστη, εάν αυτή προετοιμαστεί κατάλληλα και βασιστεί στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά την προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Η Ζαχάροβα σημείωσε ακόμη ότι οι επαφές μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συνεχιστούν, εάν χρειαστεί.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη σχεδιαζόμενη σύνοδο κορυφής τον περασμένο μήνα, αλλά ο Τραμπ την ακύρωσε αμέσως μετά, λέγοντας ότι δεν ήθελε να χάνει τ ον χρόνο του αν δεν υπάρχει συμφωνία για την ειρήνη.

Πηγή: skai.gr

