Εντόπιζε ηλικιωμένους άνδρες, έκλεινε ραντεβού μαζί τους και τους λήστευε... Η Άντα Λαβί, πρώην μοντέλο του Play Boy, κατηγορείται ότι παρέσυρε μεγάλης ηλικίας άνδρες και κατόπιν τους άρπαζε πιστωτικές κάρτες και είδη πολυτελείας.

Η 28χρονη γυναίκα ήταν γνωστή για τις προτιμήσεις της στα ακριβά αυτοκίνητα και ιδιαίτερα στις Πόρσε. Η Λαβί επικοινωνούσε με τα υποψήφια θύματά της μέσω απο πλατφόρμες γνωριμιών και τα έπειθε να την «προσλάβουν» για σύντροφο ή συνοδό τους.

Τουλάχιστον 10 άνδρες στο Μαλιμπού και την κομητεία του Λος Άντζελες πιστεύεται ότι έχουν πέσει θύματα.

«Λαμβάνουμε δεκάδες κλήσεις. Έχουν υπάρξει πολλές επαφές από τα θύματα προς τους ντετέκτιβ μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η Άντα Λάβι έχει αποφυλακιστεί με εγγύηση για διαφορετική υπόθεση, για την οποία έχουν απαγγελθεί παρόμοιες κατηγορίες στο παρελθόν από την αστυνομία του Λος Άντζελες.

Περιγράφεται ως μια γυναίκα ύψους περίπου 1,70 μ. και βάρους 54 κιλών, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, η οποία οδηγεί ένα μαύρο SUV Porsche και ένα λευκό sedan Mercedes-Benz.

Η Λάβι φέρεται να χρησιμοποιεί διάφορα ψευδώνυμα, όπως Shoshana, Shana και Mia Ventura.

Πηγή: skai.gr

