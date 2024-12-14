Η πρώην πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης του ισχίου στο Λουξεμβούργο και "αναρρώνει καλά", ανακοινώθηκε από το γραφείο της.

Η Πελόζι τραυματίστηκε χθες και χρειάστηκε να νοσηλευτεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Λουξεμβούργο, όπου μετέβη για να τιμήσει μια μάχη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ανακοίνωσε το γραφείο της την Παρασκευή.

Η 84χρονη Δημοκρατική πολιτικός βρισκόταν στο Μεγάλο Δουκάτο με κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία για τον εορτασμό της 80ης επετείου από την κρίσιμη Μάχη των Αρδενών, δήλωσε ο εκπρόσωπός της Ίαν Κράγκερ. "Υπέστη έναν τραυματισμό κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης και εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις", διευκρίνισε.

Σύμφωνα με αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η πάντα επιδραστική εκλεγμένη αξιωματούχος έπεσε από μαρμάρινες σκάλες και έσπασε το ισχίο της.

Ο εκπρόσωπός της δήλωσε σήμερα το πρωί ότι η Πελόζι λάμβανε εξαιρετική ιατρική περίθαλψη, ότι επίσης συνεχίζει να εργάζεται και λυπάται "που δεν μπορεί να παραστεί σε άλλες εκδηλώσεις" της αντιπροσωπείας.

Η Νάνσι Πελόζι, που εκλέγεται στο Σαν Φρανσίσκο, είναι η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παραιτήθηκε από το αξίωμα αυτό το 2023 αλλά παραμένει μέλος του Σώματος. Τον Νοέμβριο επανεξελέγη για άλλα δύο χρόνια.

Η Πελόζι είχε ταξιδέψει και το 2019 για να παραστεί στην 75η επέτειο της Μάχης των Αρδενών, της τελευταίας μεγάλης γερμανικής επίθεσης στο δυτικό μέτωπο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η μάχη μαινόταν επί έξι εβδομάδες στην περιοχή των Αρδενών μεταξύ Βελγίου και Λουξεμβούργου με τη συμμετοχή 600.000 Αμερικανών και 25.000 Βρετανών στρατιωτών απέναντι σε 400.000 Γερμανούς, έως ότου οι Σύμμαχοι νίκησαν τον Ιανουάριο του 1945.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

