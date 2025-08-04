Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας Γκιντάουτας Παλούτσκας υπέβαλε επίσημα την παραίτηση της κυβέρνησής του, όπως είχε προαναγγείλει, με τον πρόεδρο της χώρας Γκιτάνας Ναουσέντα να διορίζει τον υπουργό Οικονομικών υπηρεσιακό πρωθυπουργό μέχρι την ορκωμοσία νέου υπουργικού συμβουλίου.

«Δίνω εντολή στον... Ριμάντας Σάτζιους να ενεργεί ως πρωθυπουργός μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση», δήλωσε ο Ναουσέντα σε διάταγμα που δημοσίευσε το γραφείο του.

Ο Παλούτσκας ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι θα παραιτηθεί εν μέσω πιέσεων που δεχόταν λόγω επιχειρηματικών του δεσμών με μια εταιρεία που ανήκει στην κουνιάδα του και μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση αυτή.

Ο Παλούτσκας παραιτήθηκε και από επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (LSDP), τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Το LSDP σχεδιάζει να επιλέξει τον υποψήφιό του για να διαδεχθεί τον Παλούτσκας την Τετάρτη. Αναλυτές αναμένουν ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα επιλεγεί από το LSDP.

Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα πως η Υπηρεσία έρευνας για την οικονομική παραβατικότητα (FNTT) της Λιθουανίας είχε ερευνήσει τα γραφεία της Dankora, μίας επιχείρησης που ανήκει στην κουνιάδα του Παλούτσκας. Η εταιρεία χρησιμοποίησε χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αγοράσει συστήματα μπαταριών από την Garnis, μια εταιρία που ανήκει εν μέρει στον Παλούτσκας. Δημοσιογράφοι αποκάλυψαν τον Μάιο ότι η Garnis είχε λάβει επιδοτούμενο κρατικό δάνειο ενώ ο Παλούτσκας ήταν ήδη πρωθυπουργός.

Οι αρχές της χώρας ξεκίνησαν στη συνέχεια έρευνα, η οποία συνεχίζεται. Ο Παλούτσκας είχε ήδη καταδικαστεί για κατάχρηση εξουσίας όταν ήταν επικεφαλής της δημοτικής διοίκησης του Βίλνιους. Είχε καταδικαστεί στην καταβολή προστίμου.

Ο 45χρονος πολιτικός αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία και απέρριψε τις κατηγορίες ως σκόπιμες επιθέσεις από πολιτικούς του αντιπάλους.

Το κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει να εγκρίνει τον νέο πρωθυπουργό, πρόκειται να συνεδριάσει ξανά στις 10 Σεπτεμβρίου.

Καθώς οι Σοσιαλδημοκράτες δεν διαθέτουν συνολική πλειοψηφία, κάθε υποψήφιος για την πρωθυπουργία θα πρέπει να αναζητήσει την υποστήριξη των εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού, του κεντροαριστερού κόμματος «Για τη Λιθουανία» και του λαϊκιστικού κόμματος «Αυγή του Νέμουνας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

