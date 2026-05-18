Οι εισαγγελείς στη Μινεσότα απήγγειλαν τη Δευτέρα κατηγορίες για επίθεση εναντίον ενός πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), σχετικά με τον πυροβολισμό ενός Βενεζουελάνου μετανάστη στο Μινεάπολις τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια της καταστολής της μετανάστευσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στην πόλη.

Στον Κρίστιαν Κάστρο, 53 ετών, απαγγέλθηκαν τέσσερις κατηγορίες για κακουργηματική επίθεση δεύτερου βαθμού με επικίνδυνο όπλο και ένα πλημμέλημα για ψευδή αναφορά εγκλήματος, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εισαγγελέας της κομητείας Χένεπιν, Μαίρη Μοριάρτι.

Ούτε η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ ούτε το μητρικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Κάστρο ήταν ο δεύτερος ομοσπονδιακός πράκτορας στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τις αρχές του Μινεάπολις, σε σχέση με την έξαρση της επιβολής των μεταναστευτικών μέτρων του Τραμπ. Ο Βενεζουελάνος μετανάστης Χούλιο Σέζαρ Σόσα-Σέλις πυροβολήθηκε στο πόδι, ενώ δύο Αμερικανοί πολίτες έπεσαν νεκροί από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Δύο ομοσπονδιακοί αξιωματικοί που ενεπλάκησαν στον πυροβολισμό του Σόσα-Σέλις φαίνεται να είπαν ψέματα για τα γεγονότα που οδήγησαν στο περιστατικό, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ICE τον Φεβρουάριο. Αυτή η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα αφότου οι Αμερικανοί εισαγγελείς κινήθηκαν για να αποσύρουν τις κατηγορίες εναντίον δύο ανδρών που κατηγορούνταν για επίθεση σε πράκτορες της ICE που ενεπλάκησαν στον πυροβολισμό, αναφέροντας ότι τα στοιχεία στην υπόθεση ήταν «ουσιωδώς ασύμβατα με τους ισχυρισμούς».

Πηγή: skai.gr

