Ξεχειλίζει και σήμερα η οργή στις ΗΠΑ για τον άδικο θάνατο της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, μητέρας 3 παιδιών, που σκοτώθηκε από τα πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη.

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε θανάσιμα 3 φορές μέσα στο αυτοκίνητό της την Γκουντ, αναφέρεται στα έγγραφα ως Τζόναθαν Ρος (Jonathan Ross). Όπως τονίζεται, ο 43χρονος Ρος είναι έμπειρος πράκτορας, με δεκαετή υπηρεσία και μέλος της ειδικά εκπαιδευμένης ομάδας ICE ERO Special Response Team.

Βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα δείχνει τον Ρος, αφού έχει πυροβολήσει τη γυναίκα, να απομακρύνεται αταραχος από τον τόπο του συμβάντος, ενώ ο κόσμος του φωνάζει έξαλλος «ντροπή» και «φύγε από εδώ δολοφόνε».

Bystander video shows the moments immediately before and after a fatal encounter between an ICE agent and Renee Nicole Good, who was in a vehicle. The agent, later identified as Jonathan Ross, is seen walking away from the scene with little visible struggle.#minnesota #ICEagent… pic.twitter.com/StLKcyt1i0 — Brut America (@brutamerica) January 9, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικούς λογαριασμούς στο Χ και δημοσιεύματα, ο Ρος είναι βετεράνος του Ιράκ, παντρεμένος με Φιλιππινέζα και πιστός Χριστιανός, οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι ένας αφοσιωμένος, συντηρητικός Χριστιανός, ένας καταπληκτικός πατέρας, ένας καταπληκτικός σύζυγος. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος γι' αυτόν», είπε ο πατέρας του, Εντ Ρος.

ICE agent who shot Renee Nicole Good in Minneapolis is ‘committed’ Christian, ‘tremendous’ father and husband, family says https://t.co/vEHQJhZA9p pic.twitter.com/74PxGkWCYE — New York Post (@nypost) January 9, 2026

Η «δικαιολογία» για την αντίδρασή του

Τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ χαρακτήρισαν την ενέργεια του «αυτοάμυνα» απέναντι στην προσπάθεια «εγχώριας τρομοκρατίας» της άτυχης γυναίκας, που ισχυρίζονται ότι προσπάθησε να τον παρασύρει.

Από την αρχή, το υπουργείο και η κυβέρνηση ανέφεραν ότι στο παρελθόν είχε παρασυρθεί από όχημα μετανάστη, γι αυτό και άνοιξε πυρ όταν η 37χρονη αρνήθηκε να βγει από το αυτοκίνητό της για έλεγχο και προσπάθησε να φύγει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΝΥΡost, στις 17 Ιουνίου 2024 στο Μπλούμινγκτον της Μινεσότα, ο Ρος τραυματίστηκε βαρύτατα κατά τη διάρκεια τροχονόμου ελέγχου στον Ρομπέρτο Κάρλος Μουνιόζ, έναν παράνομο μετανάστη από τη Γουατεμάλα με βαρύ ποινικό μητρώο.

Ο Μουνιόζ αρνήθηκε να βγει από το όχημά του και ο Ρος έσπασε το πίσω πλαϊνό τζάμι για να ανοίξει την πόρτα από μέσα. Τότε ο Μουνιόζ επιτάχυνε απότομα, σέρνοντας στο έδαφος για πάνω από 100 μέτρα τον πράκτορα, καθώς το χέρι του είχε «μαγκώσει» ανάμεσα στο κάθισμα και το πλαίσιο του αυτοκινήτου.

Φωτογραφία του CBS Minnesota δείχνει τον πράκτορα της ICE, Τζόναθαν Ρος, ξαπλωμένο σε κρεβάτι νοσοκομείου μετά το περιστατικό

Ο Ρος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο χέρι και την παλάμη, που χρειάστηκαν 33 ράμματα.Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, ο πράκτορας ανάρρωσε πλήρως.

