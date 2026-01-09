Πράσινο φως στη συμφωνία Mercosur δίνουν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, βάσει της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο, σε επίπεδο πρέσβεων στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, κατά τη συζήτηση, διαφαίνεται ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την έγκριση και υπογραφή της συμφωνίας. Υπάρχει επαρκής υποστήριξη για την επίτευξη «ειδικής πλειοψηφίας» που απαιτείται για την έγκριση της συμφωνίας Mercosur, δηλαδή τουλάχιστον 15 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Βάσει της διαδικασίας, οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν προθεσμία έως τις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας για να επιβεβαιώσουν γραπτώς τις ψήφους τους και ως εκ τούτου, η επίσημη έγκριση της συμφωνίας θα ανακοινωθεί αργότερα εντός της ημέρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία και η Αυστρία, που έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν, δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό για να μπλοκάρουν τη συμφωνία. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η μετατόπιση της Ιταλίας, που συντάχθηκε με τις χώρες που τη στηρίζουν, δηλώνοντας ικανοποίηση από τις πρόσθετες εγγυήσεις που έλαβε για τον αγροτικό τομέα.

Με την έγκριση της συμφωνίας, τα κράτη-μέλη εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να μεταβεί το Σαββατοκύριακο στην Παραγουάη για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας στις 12 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει η ΕΕ, αν και θα απαιτήσει ακόμη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν τεθεί σε ισχύ.

Τι είναι η συμφωνία Mercosur

Η συμφωνία Mercosur προβλέπεται να δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Με την κατάργηση μεγάλου μέρους των δασμών, αναμένεται να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων, μηχανημάτων, κρασιού και τυριού.

Από την άλλη πλευρά, θα διευκολυνθεί η εισαγωγή στην Ευρώπη βοείου κρέατος, πουλερικών, ρυζιού, ζάχαρης, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική, μέσω ποσοστώσεων αδασμολόγητων προϊόντων που προκαλούν ανησυχία στους πληττόμενους τομείς.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να τονώσει μια ευρωπαϊκή οικονομία που δοκιμάζεται από τον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό και τους αμερικανικούς δασμούς.

Αντιδράσεις

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι η Γαλλία θα καταψηφίσει τη συμφωνία, επικαλούμενος την «ομόφωνη πολιτική απόρριψή της» στη χώρα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό για να αποτραπεί η έγκρισή της, ιδίως μετά την απόφαση της Ιταλίας να επανασυνταχθεί με το μπλοκ των χωρών που τη στηρίζουν.

Αρκετά κράτη - μέλη αντιστέκονται στη συμφωνία εδώ και χρόνια, ενώ και οι αγρότες της ΕΕ διαφωνούν έντονα, κάνοντας διαδηλώσεις.

Οι επικριτές της συμφωνίας εκφράζουν φόβους ότι θα διαταράξει την ευρωπαϊκή γεωργία με την είσοδο στην ΕΕ φθηνότερων προϊόντων που δεν συμμορφώνονται απαραίτητα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ, λόγω ανεπαρκών ελέγχων.

Αύξηση των κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Σημειώνεται ότι πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Τετάρτης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέστειλε επιστολή στα κράτη μέλη προτείνοντας την αύξηση των κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) κατά 45 δισεκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού (2028-2034).

Το ποσό αυτό θα προστεθεί στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν για τη γεωργία την επόμενη επταετία, σύμφωνα με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, καθώς και 49 δισεκατομμύρια για την αγροτική ανάπτυξη και 6,5 δισεκατομμύρια για το ταμείο έκτακτης ανάγκης.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή προχώρησε και σε άλλες παραχωρήσεις, προτείνοντας μεταξύ άλλων να μην εφαρμόζεται στα λιπάσματα ο φόρος άνθρακα που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

