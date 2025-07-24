Δύο νεκροί σε ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία - Πυρκαγιές από ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό

Γυναίκα σκοτώθηκε και δεύτερη τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στην πόλη Σότσι, γνωστό ρωσικό θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η γυναίκα χτυπήθηκε από συντρίμμια καταρριφθέντος drone, σύμφωνα με το περιφερειακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων που επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Άλλος άμαχος σκοτώθηκε στην περιφέρεια Ντονέτσκ, συμπλήρωσε το ίδιο πρακτορείο. Πρόκειται για περιφέρεια της ανατολικής Ουκρανίας που η Μόσχα λέει πως έχει πλέον προσαρτηθεί στη Ρωσία. Σύμφωνα με το TASS, ο άνθρωπος αυτός σκοτώθηκε σε ουκρανικά πλήγματα εναντίον κατοικημένης περιοχής.

Αργά χθες, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε πως πάνω από 20 drones της Ουκρανίας καταρρίφθηκαν στους αιθέρες της Μαύρης Θάλασσας, της Αζοφικής Θάλασσας και της περιφέρειας Κρασναντάρ (νότια).

Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές επιδρομές με drones επίσης συνεχίστηκαν τη νύχτα, μερικές ώρες μετά τις συνομιλίες αντιπροσωπειών της Μόσχας και του Κιέβου στην Τουρκία, στις οποίες δεν συμφωνήθηκε τίποτε απτό πέρα από νέες ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Κατά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, στοχοποιήθηκαν ιδίως η Οδησσός, μεγάλο ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, κι η Μικολάιφ. Οι τοπικές αρχές αναφέρθηκαν σε πυρκαγιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια.

Στην Οδησσό επλήγη αξιοσημείωτα το κέντρο της πόλης, ενταγμένο στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ ανέφερε πως συγκεντρώνονται πληροφορίες για τα θύματα, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

