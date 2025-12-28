Μιανμάρ: Ο ηγέτης της χούντας δίνει… «μάθημα δημοκρατίας» στις βουλευτικές εκλογές!

Αφού ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές που διοργάνωσε ο στρατός στη Μιανμάρ, πέντε χρόνια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, ο αρχηγός της χούντας, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, κάλεσε τους συμπολίτες του να κάνουν το ίδιο, στο όνομα της «δημοκρατίας».

Το όνομα του στρατηγού φιγουράρει στην κορυφή της εκλογικής λίστας στο εκλογικό τμήμα του Ζεγιατίρι, που έχει στηθεί στο επίσημο συγκρότημά του στη διοικητική πρωτεύουσα Ναϊπιντάου. Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι τον διαδέχθηκαν σε συνεχή ροή στην αίθουσα με τη χρυσή διακόσμηση προκειμένου να εκπληρώσουν το πολιτικό τους καθήκον στις ηλεκτρονικές μηχανές.

Οι περισσότεροι ήταν ντυμένοι με πολιτικά ρούχα, περιλαμβανομένου του «μεγάλου αρχηγού» Χλάινγκ που φορούσε πουκάμισο με λεπτές ρίγες και το παραδοσιακό παντελόνι. «Ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει», δήλωσε ο 69χρονος ηγέτης στους δημοσιογράφους που ήταν εκεί. «Αν όχι, θα είναι γιατί δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι είναι η δημοκρατία».

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος μετά τις εκλογές ή να παραμείνει επικεφαλής των ενόπλων δυνάμενων και να ασκήσει εξουσία στη σκιά μιας πολιτικής κυβέρνησης. «Δεν μπορώ απλώς να ζητήσω να γίνω πρόεδρος», είπε απαντώντας σε ερώτηση για τις προεδρικές του φιλοδοξίες.

Το Κόμμα Ένωσης, Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης, που πρόσκειται στους στρατιωτικούς, αναμένεται να κερδίσει με μεγάλη διαφορά τις εκλογές. Είχε συντριβεί από την Εθνική Ένωση για τη Δημοκρατία κατά τις προηγούμενες εκλογές του 2020, όμως το κόμμα της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι έχει διαλυθεί έκτοτε.

Το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021 έβαλε τέλος σε μια δεκαετία δημοκρατικού ανοίγματος και βύθισε τη χώρα στον εμφύλιο πόλεμο. Οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν τον στρατό ότι συνέτριψε τη διαφωνία και εξαπέλυσε πόλεμο εναντίον των ανταρτών που αμφισβητούν την εξουσία του, χωρίς να νοιάζεται για θύματα μεταξύ των αμάχων.

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επανέλαβε σήμερα τις κατηγορίες του -τις οποίες απορρίπτουν διεθνείς παρατηρητές- σύμφωνα με τις οποίες η νίκη της Αούνγκ Σαν Σου Τσι το 2020 σημαδεύτηκε από εκτεταμένη εκλογική νοθεία. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε να περάσει αυτό», είπε στους δημοσιογράφους. «Είναι γι' αυτό που φθάσαμε εδώ. Θα ήθελα να δείτε τι συμβαίνει σήμερα». Οι εκλογές είναι «ελεύθερες και δίκαιες», επέμεινε ο στρατηγός. Οι άνθρωποι «μπορούν να ψηφίσουν όποιον θέλουν».

Σύμφωνα με το Ασιατικό Δίκτυο για τις Ελεύθερες Εκλογές, το 90% των εδρών εξασφάλισαν το 2020 κόμματα που δεν εμφανίζονται αυτήν τη φορά στα ψηφοδέλτια αφού διαλύθηκαν από τον στρατό. Όμως από το ίδιο εκλογικό τμήμα που ψήφισε ο Μιν Αμούνγκ Χλάινγκ, ο εκπρόσωπος της χούντας Ζαν Μιν Τουν υποσχέθηκε ότι οι εκλογές οργανώθηκαν «για τον λαό της Μιανμάρ» και την «ανοικοδόμηση του δημοκρατικού συστήματος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.