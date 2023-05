Μεταναστευτικό στις ΗΠΑ: Αναμένεται «χάος» στα νότια σύνορα με τη λήξη του μέτρου «Title 42» - Επί ποδός χιλιάδες αστυνομικοί - Δείτε βίντεο

Οι ΗΠΑ αναμένεται να άρουν σήμερα το βράδυ μέτρο που μπλόκαρε την πρόσβαση στην επικράτειά τους από τότε που άρχισε η πανδημία της COVID-19, ενώ η αλλαγή αυτή προκαλεί σύγχυση και άγχος στους χιλιάδες μετανάστες που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με το Μεξικό.

Ακόμη και ο Αμερικανός πρόεδρος ομολόγησε ότι η κατάσταση θα είναι "χαοτική". Οι ομοσπονδιακές αρχές κινητοποίησαν "πάνω από 24.000 αστυνομικούς και μέλη των δυνάμεων της τάξης" στα σύνορα, επιπλέον περίπου 4.000 στρατιωτικών.

BREAKING-A huge group of migrants has just been apprehended by border patrol after illegally crossing into El Paso from Ciudad Juarez.



Many migrants have shared that they are trying to cross into the US before the end of Title 42, to avoid having to be processed under Title 8,… pic.twitter.com/61sYEjQQSL