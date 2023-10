Η Χαμάς δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από τα drones της με την ονομασία Al-Zawari Κόσμος 18:00, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα Al-Zawari είναι drones που μεταφέρουν εκρηκτικά και λειτουργούν ως μίνι βομβαρδιστικά