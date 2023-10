Ανταποκριτής του Fox News περιγράφει τι είδε μετά τη σφαγή στο Be'eri: «Είναι το πιο φρικτό πράγμα που έχω αντικρίσει ποτέ»

Ο ανταποκριτής του FOX News, Τρέι Γινγκστ, που βρίσκεται κοντά στη Λωρίδα της Γάζας έδειξε τις οδυνηρές συνέπειες της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς σε μια ισραηλινή κοινότητα στο Be'eri που σκότωσε περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Ο ίδιος αποκάλεσε όσα είδε «κόλαση επί γης».

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος έδειξε στην κάμερα το εσωτερικό ενός σπιτιού που ήταν γεμάτο σφαίρες και πτώματα.

«Μπορείτε να δείτε τα πατώματα που είναι γεμάτα με αίμα» είπε. «Ήταν Σάββατο πρωί, γύρω στις 7 π.μ., όταν οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν σε αυτό το χωριό. Μπορείτε να δείτε τα όπλα που έφεραν μαζί τους, επιπλέον πυρομαχικά, τρύπες από σφαίρες στο πλάι του σπιτιού και μαχαίρια στο πάτωμα».

We entered the town of Be’eri with the Israeli army. 10% of the community was slaughtered by Hamas. A Major General told us on-camera that people were found without heads. Others with hands tied behind their backs. Don’t look away. pic.twitter.com/1bva9ilLwz