Δεν μπορεί να υπάρξει «υπαγορευμένη ειρήνη» στην Ουκρανία διεμήνυσε τη Δευτέρα στο Βερολίνο ο Φρίντριχ Μερτς έχοντας στον πλευρό του τον Ντόναλντ Τουσκ. Στη σκιά και των διπλωματικών ζυμώσεων για τον ουκρανικό πόλεμο, ο Γερμανός καγκελάριος και ο Πολωνός πρωθυπουργός ανακοίνωσαν τη σύναψη γερμανοπολωνικής αμυντικής συμφωνίας το 2026.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία και η Πολωνία εργάζονται για την υπογραφή της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας το νέο έτος.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Τουσκ, ο Μερτς δήλωσε: «Έχουμε δώσει εντολή στους υπουργούς μας να προετοιμάσουν μια συμφωνία για την αμυντική συνεργασία».

Ο Γερμανός καγκελάριος σημείωσε ότι είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας να έχει μια στενή και «ισότιμη» πολιτική σχέση με την Πολωνία που αντιμετωπίζει την απειλή που θέτει ένα «αναθεωρητικό» καθεστώς στη Ρωσία, καθώς λέει ότι «ειδικά σε αυτές τις εποχές, όταν η ευρωπαϊκή ενότητα βρίσκεται υπό τέτοια πίεση, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να διχαστεί».

Έκανε λόγο για στενότερη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ με γερμανικά μαχητικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην Πολωνία και κοινή συνεργασία σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας το 2026.

Μίλησε επίσης για τον εκσυγχρονισμό των διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ των δύο χωρών και άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα των μεταφορών.

Αναφερόμενος στα βασικά ιστορικά ζητήματα που τόσο συχνά περιέπλεκαν τη σχέση μεταξύ Βερολίνου και Βαρσοβίας, ο Μερτς είπε ότι «θέλει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα με τρόπο που θα μπορούσε να φέρει τις δύο χώρες πιο κοντά».

«Πολωνική δικαίωση για τη Ρωσία»

Απαντώντας στα σχόλια του Μερτς, ο Τουσκ χαιρέτισε μια «καλή και ειλικρινή» συζήτηση μεταξύ των ηγετών, σημειώνοντας την επικοινωνία με Μακρόν, Ζελένσκι και άλλους ηγέτες για την Ουκρανία, και τονίζοντας πως «δεν υπάρχει διαφυγή από αυτή τη μεγάλη ένταση που προκλήθηκε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Ωστόσο, χαιρέτισε με έμφαση την αλλαγή στις πολωνογερμανικές σχέσεις και την έκταση της κοινής εργασίας σε αμυντικά ζητήματα, ιδίως στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Δήλωσε ότι αυτή η αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο των προηγούμενων διαφωνιών σε στρατηγικά σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και την ενέργεια (Nord Stream 2).

«Όταν μιλούσαμε για τις απειλές που προκύπτουν, για παράδειγμα, από επενδύσεις όπως ο Nord Stream, που σχετίζονται με την εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, συχνά ένιωθα απομονωμένος στην Ευρώπη» είπε αλλά χαιρέτισε την αλλαγή τόνου σε αυτά τα ζητήματα τα τελευταία χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τουσκ επισήμανε πάντως ότι παραμένουν σημαντικές διαφορές απόψεων σχετικά με τις γερμανικές αποζημιώσεις για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Διεμήνυσε ότι η πολωνική θέση «δεν έχει αλλάξει» καθώς «στην Πολωνία σχεδόν όλοι ανεξαιρέτως πιστεύουν ότι δεν έχει ληφθεί αποζημίωση για τις απώλειες και τα εγκλήματα του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου».

Αλλά παράλληλε εξέφρασε ευγνωμοσύνη για 73 επιστραφέντα από τη Γερμανία ιστορικά αντικείμενα.

Πηγή: skai.gr

