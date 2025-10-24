Μερτς: Ειδική σύνοδος κορυφής για την ανταγωνιστικότητα στις 12 Φεβρουαρίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιήσει μια ειδική σύνοδο κορυφής μόνο για την ανταγωνιστικότητα στις 12 Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε δημοσιογράφους μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρκετά, σύμφωνα με το Reuters.

«Ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε μια πραγματική πολιτισμική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Μερτς.

