Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ένας «πλούσιος ιδιώτης δωρητής» έχει παράσχει 130 εκατομμύρια δολάρια στην κυβέρνηση των ΗΠΑ για να καλύψει πιθανές ελλείψεις στους μισθούς των στρατιωτικών που προκαλούνται από το συνεχιζόμενο shutdown της κυβέρνησης.

Μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επαίνεσε τον πλούσιο δωρητή ως «πατριώτη και φίλο», αλλά αρνήθηκε να τον κατονομάσει.

«Μας τηλεφώνησε και είπε: "Θα ήθελα να συνεισφέρω σε οποιοδήποτε έλλειμμα έχετε λόγω του shutdown των Δημοκρατικών... επειδή αγαπώ τον στρατό και αγαπώ τη χώρα"», είπε ο Τραμπ.

Όπως σημειώνει το Reuters, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις για να διασφαλίσει ότι τα μέλη των εν ενεργεία ενόπλων δυνάμεων θα λαμβάνουν τους μισθούς τους παρά το αδιέξοδο του προϋπολογισμού. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που έδινε εντολή στο Πεντάγωνο να επαναχρησιμοποιήσει αχρησιμοποίητα ερευνητικά κεφάλαια για την κάλυψη μισθών.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, χαρακτήρισε την αλλαγή στη χρηματοδότηση του στρατού ως προσωρινή λύση και προειδοποίησε ότι τα στρατεύματα ενδέχεται σύντομα να χάσουν τους μισθούς τους εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει ψήφισμα για τον προϋπολογισμό.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει μερικώς κλείσει από την 1η Οκτωβρίου, καθώς οι συζητήσεις στο Κογκρέσο έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο σχετικά με έναν νέο προϋπολογισμό, με τις διαφωνίες για τις επιδοτήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να βρίσκονται στο επίκεντρο του αδιεξόδου.

Πηγή: skai.gr

