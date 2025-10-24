Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί «αδελφικοί δεσμοί» μεταξύ της χώρας του και της Ρωσίας θα συνεχιστούν (ασταμάτητα), όπως μετέδωσε την Παρασκευή το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA.

Ο Κιμ έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή εγκαινίων ενός μνημείου για τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολέμησαν στο πλευρό της Ρωσίας στις περιοχές Κουρσκ, ανέφερε το KCNA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.