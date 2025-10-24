Λογαριασμός
Κιμ Γιονγκ Ουν: Οι στρατιωτικοί «αδελφικοί δεσμοί» μεταξύ Βόρειας Κορέας-Ρωσίας θα συνεχιστούν (ασταμάτητα)

Ο Κιμ έκανε τη δήλωση αυτή στην τελετή εγκαινίων ενός μνημείου για τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολέμησαν στο πλευρό της Ρωσίας

Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί «αδελφικοί δεσμοί» μεταξύ της χώρας του και της Ρωσίας θα συνεχιστούν (ασταμάτητα), όπως μετέδωσε την Παρασκευή το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA.

Ο Κιμ έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή εγκαινίων ενός μνημείου για τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολέμησαν στο πλευρό της Ρωσίας στις περιοχές Κουρσκ, ανέφερε το KCNA.

TAGS: Κιμ Γιονγκ Ουν Βόρεια Κορέα Ρωσία
