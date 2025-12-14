Η Γαλλία ζητά την αναβολή της συνάντησης ΕΕ – Mercosur τον Δεκέμβριο

Η Γαλλία παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Mercosur να αναβάλουν την προγραμματισμένη συνάντησή τους τον Δεκέμβριο, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι απαραίτητες συνθήκες για την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Mercosur, ανακοίνωσε την Κυριακή το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού.

Οι πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ικανοποιούν ακόμη τις απαιτήσεις της Γαλλίας, ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού, επαναλαμβάνοντας το αίτημα της χώρας για δεσμευτικές «ρήτρες κατοπτρισμού» και ισχυρές προστασίες για τους Ευρωπαίους αγρότες.

