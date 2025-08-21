Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ δημοσιεύουν κοινή δήλωση για το διατλαντικό εμπόριο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και οι ΗΠΑ εξέδωσαν κοινή δήλωση για τη θέσπιση ενός πλαισίου για δίκαιες, ισορροπημένες και αμοιβαία επωφελείς διατλαντικές εμπορικές σχέσεις και επενδύσεις. Η εν λόγω κοινή δήλωση επιβεβαιώνει την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος Τραμπ στις 27 Ιουλίου και βασίζεται σ’ αυτήν.

Στην κοινή δήλωση αμφότερες οι πλευρές δεσμεύονται να εργαστούν για την αποκατάσταση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας στο εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών. Πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που θα αυξήσει το εμπόριο σε πρόσθετους τομείς και θα βελτιώσει την πρόσβασή τους στην αγορά. Η κοινή δήλωση είναι αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων του Επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ κ. Μάρος Σέφτσοβιτς με τους ομολόγους του στις ΗΠΑ, τον Υπουργό Εμπορίου κ. Howard Lutnick και τον Εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο κ. Jamieson Greer.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώκει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Αντιμετωπίσαμε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά αποφέραμε αποτελέσματα για τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία μας, και αποκαταστήσαμε τη σαφήνεια και τη συνοχή στο διατλαντικό εμπόριο. Αυτό δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για να συμφωνήσουμε περισσότερες μειώσεις δασμών, για να εντοπίσουμε περισσότερους τομείς συνεργασίας και για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να διαφοροποιούμε τις διεθνείς εμπορικές μας σχέσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ευημερία στην ΕΕ.»

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

