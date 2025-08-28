Ρωσία: Δεν υπάρχει συμφωνία με την Ουκρανία για την καθιέρωση αεροπορικής κατάπαυσης του πυρός

Η Ρωσία δεν έχει καταλήξει σε καμία συμφωνία με την Ουκρανία για την καθιέρωση αεροπορικής κατάπαυσης του πυρός, διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους στη σκιά της πολύνεκρης επίθεσης στο Κίεβο, και του κύματος διεθνών αντιδράσεων.
«Δεν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για το θέμα αυτό. Επαναλαμβάνω: όλα όσα μπορούν να συζητηθούν στην αναζήτηση τρόπων επίτευξης διευθέτησης πρέπει να συζητηθούν διακριτικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε για άλλη μια φορά ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χτυπούν μόνο στρατιωτικές και «σχεδόν στρατιωτικές εγκαταστάσεις».
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο άφησε να εννοηθεί ότι μια διευθέτηση στην Ουκρανία θα μπορούσε να ξεκινήσει με αεροπορική κατάπαυση του πυρός.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.