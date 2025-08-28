Ρωσία: Δεν υπάρχει συμφωνία με την Ουκρανία για την καθιέρωση αεροπορικής κατάπαυσης του πυρός

Η Ρωσία δεν έχει καταλήξει σε καμία συμφωνία με την Ουκρανία για την καθιέρωση αεροπορικής κατάπαυσης του πυρός, διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους στη σκιά της πολύνεκρης επίθεσης στο Κίεβο, και του κύματος διεθνών αντιδράσεων.

«Δεν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες για το θέμα αυτό. Επαναλαμβάνω: όλα όσα μπορούν να συζητηθούν στην αναζήτηση τρόπων επίτευξης διευθέτησης πρέπει να συζητηθούν διακριτικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε για άλλη μια φορά ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χτυπούν μόνο στρατιωτικές και «σχεδόν στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο άφησε να εννοηθεί ότι μια διευθέτηση στην Ουκρανία θα μπορούσε να ξεκινήσει με αεροπορική κατάπαυση του πυρός.

