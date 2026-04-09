Μελόνι: Η ΕΕ να αναστείλει τους δημοσιονομικούς κανόνες, αν επιμείνει η κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναστείλουν προσωρινά τους κανόνες για τα δημοσιονομικά ελλείμματα, σε περίπτωση που αναζωπυρωθεί και πάλι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν, δήλωσε σήμερα μιλώντας στο ιταλικό κοινοβούλιο η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή της είναι έτοιμη να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να εμποδίσει ενδεχόμενη κερδοσκοπία με τις τιμές της ενέργειας, μεταξύ άλλων και επιβάλλοντας έκτακτους φόρους στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας.

«Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να είναι ταμπού η συζήτηση για μια ενδεχόμενη προσωρινή αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όχι μια εξαίρεση για μεμονωμένα Κράτη Μέλη, αλλά ένα γενικό μέτρο», δήλωσε η Μελόνι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναστέλλει αυτούς τους κανόνες σε έκτακτες συνθήκες και σε περιόδους κρίσης, όπως έκανε στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει ήδη μειώσει προσωρινά τους φόρους στα καύσιμα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, από τη μιά, και το Ιράν, από την άλλη.

«Μπροστά στον κίνδυνο του πιο σοβαρού ενεργειακού σοκ που έχουμε γνωρίσει κατά το πρόσφατο παρελθόν, στο ενδεχόμενο μιας νέας αύξησης των τιμών της ενέργειας, των καυσίμων και των καταναλωτικών αγαθών, και στον κίνδυνο να δούμε να διακόπτονται ολόκληρες αλυσίδες προμηθειών και να παραλύσει η οικονομία μας, είναι ακριβώς το καθήκον του προέδρου της κυβέρνησης να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσει τις τιμές σε ένα χαμηλό επίπεδο», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε πρόσφατα τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει τις ενεργειακές προμήθειες της Ιταλίας.

Η ίδια ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι θα μεταβεί προσεχώς στο Αζερμπαϊτζάν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

