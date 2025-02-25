Βόρεια Μακεδονία: Η μοναδική των Δυτικών Βαλκανίων που απείχε για Ουκρανία

Η Βόρεια Μακεδονία ήταν η μοναδική από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που απείχε από την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχετικά με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε και με το οποίο επιβεβαιώνεται η υποστήριξη στην Ουκρανία και ο σεβασμός στην εδαφική της ακεραιότητα.

Το ψήφισμα, που συνέταξαν η Ουκρανία και ευρωπαίοι σύμμαχοί της, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής εκρίθηκε με 93 ψήφους υπέρ, έναντι 18 κατά - συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ - και 65 αποχών.

Υπέρ του ψηφίσματος τάχθηκαν η Σερβία, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο, ενώ η Βόρεια Μακεδονία απείχε από την ψηφοφορία.

Αντιθέτως, η Βόρεια Μακεδονία είχε υποστηρίξει το ανταγωνιστικό σχέδιο ψηφίσματος που συνέταξαν οι ΗΠΑ, το οποίο αρχικά ζητούσε τον γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης χωρίς αναφορά στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και το οποίο τροποποιήθηκε σημαντικά με την υιοθέτηση πολλών τροπολογιών από ευρωπαϊκές χώρες που εισήγαγαν τη συγκεκριμένη αναφορά και υπογράμμιζαν την ανάγκη για μια «δίκαιη ειρήνη». Τελικά, η Βόρεια Μακεδονία απείχε από την ψηφοφορία και γι' αυτό το τροποποιημένο ψήφισμα.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, νωρίτερα σήμερα και απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις δεν εξήγησε για ποιο λόγο η χώρα του συνυποστήριξε το το ανταγωνιστικό σχέδιο ψηφίσματος που είχαν συντάξει οι ΗΠΑ.

«Έτσι αποφασίσαμε, ότι θα είμαστε συνυποστηρικτές του ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα Ηνωμένα Έθνη» ανέφερε μόνο ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος θεωρείται υποστηρικτής του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πολιτικοί αναλυτές στα Σκόπια, εκτιμούν πως η στάση της Βόρειας Μακεδονίας να συνταχθεί με το αρχικό, ανταγωνιστικό σχέδιο ψηφίσματος που συνέταξαν οι ΗΠΑ και όχι με αυτό που συνέταξαν η Ουκρανία και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οφείλεται σε "άνοιγμα" που επιχειρεί ο Μίτσκοσκι προς τις ΗΠΑ, απογοητευμένος από την ΕΕ, η οποία διατηρεί τη χώρα του ακόμη στον προθάλαμο της ευρωπαϊκής οικογένειας και δεν ξεκινά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τα Σκόπια.

Η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας είχε ταχθεί πλήρως και είχε υποστηρίξει όλες τις ενέργειες της ΕΕ σχετικά με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Το δεξιό κόμμα VMRO-DPMNE του οποίου ηγείται ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι επικράτησε με μεγάλη διαφορά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα τον περασμένο Μάιο και τον επόμενο μήνα σχημάτισε κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Μίτσκοσκι και το κόμμά του διατηρούν άριστες σχέσεις με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν και το κόμμά του, Fidesz.

Πηγή: skai.gr

