Η Campbell Soup αντιμετωπίζει θύελλα αντιδράσεων, αφού ένας πρώην υπάλληλος φέρεται να ηχογράφησε κρυφά έναν αντιπρόεδρο να προσβάλλει τόσο τα προϊόντα της εταιρείας, όσο και τους πελάτες της και έδωσε το ηχητικό απόσπασμα στη δημοσιότητα.

Ο πρώην υπάλληλος Robert Garza από το Μίσιγκαν υπέβαλε μήνυση κατά της Campbell's την Πέμπτη και δημοσίευσε ηχητικό, στο οποίο, όπως λέει, ακούγεται ο Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών Martin Bally.

Ο ίδιος παρείχε το καταστροφικό ηχογραφημένο υλικό στο Local 4 News του Ντιτρόιτ, το οποίο μετέδωσε αποσπάσματα του.

Στο ηχητικό, ακούγεται ο Bally να λέει: «Έχουμε γ@μ@μένα πράγματα για τους γ@μ@μένους φτωχούς. Δεν αγοράζω πλέον σχεδόν καθόλου προϊόντα Campbell's. Δεν είναι υγιεινό τώρα που ξέρω τι στο διάολο υπάρχει μέσα».

Ο Bally αναφέρθηκε επίσης στο «βιομηχανικό κρέας», λέγοντας: «Δεν θέλω να φάω ένα κομμάτι κοτόπουλου που προέρχεται από τρισδιάστατο εκτυπωτή».

Ενώ τα βιομηχανικά τρόφιμα επιτρέπονται προς πώληση στις ΗΠΑ, οι εταιρείες υποχρεούνται να επισημαίνουν τέτοια προϊόντα.Η Campbell's έχει αποκαλύψει ότι η κάνναβη, το καλαμπόκι, η σόγια και τα ζαχαρότευτλα καλλιεργούνται από γενετικά τροποποιημένους σπόρους.

Τι λέει η εταιρία

Μετά τις αποκαλύψεις, ένας εκπρόσωπος της Campbell Soup Company δήλωσε στην Daily Mail: «Είμαστε περήφανοι για το φαγητό που παράγουμε, τους ανθρώπους που το παρασκευάζουν και τα υψηλής ποιότητας συστατικά που χρησιμοποιούμε. Τα σχόλια στην ηχογράφηση δεν είναι μόνο ανακριβή - είναι και προφανώς παράλογα.

Λάβετε υπόψη ότι τα φερόμενα σχόλια γίνονται από έναν υπεύθυνο πληροφορικής, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που παρασκευάζουμε το φαγητό μας.

Εάν η ηχογράφηση είναι νόμιμη, τα σχόλια είναι απαράδεκτα. Δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας και την κουλτούρα της εταιρείας μας.

Ο κ. Bally βρίσκεται προσωρινά σε άδεια ενώ διεξάγουμε έρευνα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.