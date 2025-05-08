Με Τζολάκη στο «σεντόνι» ο Ολυμπιακός

Στη League Phase του Champions League και με τη… βούλα από χθες το βράδυ βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ανανεωμένη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από πέντε χρόνια απουσίας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η διοίκηση και οι υπόλοιποι άνθρωποι του ποδοσφαιρικού τμήματος έχουν αρχίσει να καταστρώνουν τα πλάνα τους για την επόμενη σεζόν.

Όπως συμβαίνει σε κάθε μεταγραφική περίοδο, πέρα από τις όποιες προσθήκες μπορεί να υπάρξουν στο ρόστερ μίας ομάδας, μπορεί να προκύψουν και αποχωρήσεις από πιθανές πωλήσεις ποδοσφαιριστών.

Και ένας από τους παίκτες που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων ομάδων είναι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης με την εξαιρετική παρουσία που έχει την τελευταία διετία στους «ερυθρόλευκους».

Ο Μεντιλίμπαρ, όμως, δεν θέλει να σκέφτεται πως την επόμενη χρονιά δεν θα πορευτεί χωρίς τον Κρητικό τερματοφύλακα στο Champions League.

Μάλιστα, σημερινά ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός και η πλευρά του παίκτη κοιτούν αποκλειστικά τη συνέχιση της συνεργασίας τους, με την πρόκληση του «σεντονιού» να είναι σημαντική και για τους δύο.

Οι Πειραιώτες δείχνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν οπωσδήποτε τον διεθνή γκολκίπερ, απορρίπτοντας οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να φτάσει στα χέρια τους το προσεχές καλοκαίρι για τον Τζολάκη.

