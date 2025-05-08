Το καλοκαίρι των μεγάλων αλλαγών στον ΠΑΟΚ

Την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα και ταυτόχρονα το εισιτήριο για το Europa League, εφόσον δεν πάρει το Κύπελλο ο ΟΦΗ κόντρα στον Ολυμπιακό, κρατάει στα χέρια του ο ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την Κυριακή την ΑΕΚ στην Τούμπα, για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και θέλουν δύο αποτελέσματα για να πάρουν τη θέση που οδηγεί στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA, για να παίξουν στον 3ο προκριματικό γύρο.

Πέρα από όλα αυτά, έχει αρχίσει ήδη η κουβέντα στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο για την επόμενη χρονιά. Ήδη χθες ο μάνατζερ του Κοτάρσκι μετέφερε την επιθυμία του Κροάτη τερματοφύλακα να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να κρατήσει τον Παβλένκα και τον Ιούλιο θα ενταχθεί στο ρόστερ ο Γκουγκεσασβίλι που αποκτήθηκε από τον Πανσερραϊκό.

Ερωτηματικό, σύμφωνα με τη Live Sport, αποτελεί το θέμα με τον Ότο, ο οποίος ενώ έδειχνε φευγάτος πριν από μερικούς μήνες, φαίνεται πως υπάρχει ανατροπή στην υπόθεσή του.

Στον ΠΑΟΚ θα ήθελαν πολύ να βρουν έναν νέο… Κουλιεράκη, ο οποίος είχε διπλό ρόλο: ήταν πολύ καλός στα καθήκοντά του ως στόπερ και ξεκινούσε από τα πόδια του το παιχνίδι της ομάδας.Από εκεί και πέρα, μένει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Μεϊτέ και Σβαμπ, ενώ θα γίνει κίνηση για την απόκτηση ενός ακόμη μέσου. Άλλο ένα ερωτηματικό αφορά την επίθεση και τι θα συμβεί με τους Σαμάτα και Τόμας, που πάντα βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου (σύμφωνα με δημοσιεύματα) και ο Λουτσέσκου τους δίνει ψήφο εμπιστοσύνης.

Το προαπαιτούμενο για τον «Δικέφαλο του Βορρά» είναι να χτίσει έναν «κορμό» για να μπορέσει να βγάλει τα πρώτα προκριματικά και στη συνέχεια να ψάξει ό,τι καλύτερο μέσα στο μεταγραφικό παζάρι.

