Την επιθυμία του για συνύπαρξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και καλής γειτονίας εξέφρασε ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Ο Μαχμούντ Αμπάς τόνισε ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται «θαρραλέα ηγεσία στο Ισραήλ, πρόθυμη να επιδιώξει την ειρήνη μέσω του διαλόγου». Η επίσκεψή του στο Παρίσι, η πρώτη μετά την επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, είχε ως σκοπό τον συντονισμό των δύο χωρών για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λύση αυτή πρέπει να βασίζεται στη διεθνή νομιμότητα, στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης και στις διεθνείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αποτροπής εκτοπισμών και προσαρτήσεων, καθώς και την προώθηση μιας βιώσιμης ειρήνης που θα οδηγήσει στην ανεξαρτησία του Παλαιστινιακού Κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αναφορικά με την εκεχειρία στη Γάζα, ο Μαχμούντ Αμπάς επισήμανε ότι «τηρείται μέχρι στιγμής, αλλά η βιωσιμότητά της απαιτεί την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης - δηλαδή τον τερματισμό της κατοχής και την πλήρη άσκηση της εξουσίας από τη νόμιμη παλαιστινιακή κυβέρνηση».

Επιπλέον, ανέφερε πως καταβάλλονται προσπάθειες για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, η οποία θα στηρίξει την ανάπτυξη των νόμιμων παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας. Ο ρόλος της Γαλλίας χαρακτηρίστηκε καθοριστικός για την εδραίωση της εκεχειρίας, τη συμμετοχή στη διεθνή δύναμη, τη στήριξη της ανοικοδόμησης και την ενίσχυση των αποστολών της ΕΕ στη Γάζα.

Σε ερώτηση σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Μαχμούντ Αμπάς απάντησε ότι πρόκειται για μια «πολύπλοκη πολιτική και ασφαλιστική διαδικασία», η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βία. Όπως διευκρίνισε, απαιτείται ενδοπαλαιστινιακή συμφωνία με τη στήριξη μεσολαβητών και διεθνών εταίρων, ενώ η διεθνής δύναμη θα υποστηρίξει τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας χωρίς να τις υποκαθιστά.

Ο Μαχμούντ Αμπάς υπογράμμισε ότι «η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα» και πως «θεμελιώδης αρχή είναι ότι θα υπάρχει ένα μόνο όπλο - το όπλο του παλαιστινιακού κράτους». Σχετικά με το πολιτικό μέλλον της Χαμάς, δήλωσε ότι «δεν αποκλείουμε κανέναν από την πολιτική ζωή, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι πλευρές αποδέχονται τη νομιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής, τον δημοκρατικό και μη στρατιωτικό χαρακτήρα του κράτους μας, καθώς και τις αρχές της ειρηνικής μεταβίβασης εξουσίας και της απόρριψης της βίας».

