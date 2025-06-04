Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, διαβεβαιώνοντας τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σχετικά με την επιθυμία του για ειρήνευση μέσω της διπλωματικής οδού, κατηγορώντας παράλληλα την Ουκρανία ότι επιδιώκει «κλιμάκωση» των εχθροπραξιών.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι το καθεστώς του Κιέβου επιδιώκει κλιμάκωση της σύγκρουσης και επιδίδεται σε πράξεις δολιοφθοράς εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών σε ρωσικό έδαφος», σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρει πως ο Πούτιν επεσήμανε στον ποντίφικα ότι «για μια οριστική, δίκαιη και συνολική διευθέτηση της κρίσης (στην Ουκρανία) απαιτείται η εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων της».

Τι αναφέρει το Βατικανό

Ο Ματέο Μπρούνι, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πάπας και ο Ρώσος πρόεδρος συζήτησαν την ανθρωπιστική κατάσταση, καθώς και την ανάγκη διευκόλυνσης της βοήθειας όπου είναι απαραίτητο.

«Ο Πάπας απηύθυνε έκκληση στη Ρωσία να κάνει ένα βήμα που θα ευνοούσε την ειρήνη, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου για τη δημιουργία θετικών επαφών μεταξύ των μερών και την αναζήτηση λύσεων στη σύγκρουση», αναφέρεται στη δήλωση.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ και ο Πρόεδρος Πούτιν συζήτησαν επίσης τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για ανταλλαγές κρατουμένων και την αξία του έργου που επιτελεί ο καρδινάλιος Ματέο Μαρία Ζούπι, Αρχιεπίσκοπος της Μπολόνια, σε αυτό το πλαίσιο.

«Ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε στον Πατριάρχη Κύριλλο, ευχαριστώντας τον για τα συγχαρητήρια που έλαβε στην αρχή της θητείας του, και υπογράμμισε πώς οι κοινές χριστιανικές αξίες μπορούν να αποτελέσουν φως που βοηθά στην αναζήτηση της ειρήνης, στην υπεράσπιση της ζωής και στην επιδίωξη της γνήσιας θρησκευτικής ελευθερίας», δήλωσε ο κ. Μπρούνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.