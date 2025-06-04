Νορβηγία: Aρνείται να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις επενδύσεις του σε ισραηλινές εταιρίες

Το κοινοβούλιο της Νορβηγίας απέρριψε σήμερα διάφορες προτάσεις για αυστηρότερους κανόνες στις επενδύσεις του κρατικού της ταμείου, του πλουσιότερου στον κόσμο, στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ένα από τα πολλά κείμενα που εξετάστηκαν από τους βουλευτές είχε στόχο να δώσει εντολή στο ταμείο να αποχωρήσει από επιχειρήσεις «που συμβάλλουν στα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ και στην παράνομη κατοχή» της Δυτικής Όχθης.

Η πρόταση απορρίφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, με 88 ψήφους έναντι 16.

Χάρη στα έσοδα που αντλεί από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, το νορβηγικό κράτος διαθέτει το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο παγκοσμίως, και διαχειρίζεται επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία περίπου 1.650 δισεκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο.

Η κυβέρνηση τελεί υπό πίεση για να χρησιμοποιήσει αυτή την οικονομική δύναμη ώστε να κάμψει τη γραμμή του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο στρατός του διεξάγει καταστροφική επιχείρηση σε αντίποινα για τις άνευ προηγουμένου επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, και στη Δυτική Όχθη, όπου το εβραϊκό κράτος συνεχίζει την εποικιστική πολιτική του, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το μεγαλύτερο νορβηγικό συνδικάτο LO ζήτησε, σε επιστολή που υπογράφεται από σχεδόν 50 μη κυβερνητικές οργανώσεις, από την κυβέρνηση των Εργατικών να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις του ταμείου συμμορφώνονται προς τις νομικές υποχρεώσεις της χώρας.

Σε επιστολή που φέρει ημερομηνία 20 Μαΐου προς τη νορβηγική κυβέρνηση, η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Παλαιστινιακά Εδάφη "συνέστησε" επίσης στο ταμείο να αποδεσμευτεί «πλήρως και άνευ όρων από όλες τις οντότητες που συνδέονται με την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Σύμφωνα με τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, το ταμείο κατέχει περιουσιακά στοιχεία 121,5 δισ. δολαρίων σε εταιρίες "που εμπλέκονται στην υποστήριξη και τη διευκόλυνση κατάφωρων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη".

Ζητώντας τον τερματισμό της βίας, την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την 7η Οκτωβρίου από τη Χαμάς και την αποκατάσταση της παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, ο Νορβηγός υπουργός Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε παράλληλα στην απάντησή του, ότι είναι πεπεισμένος πως οι επενδύσεις του ταμείου "δεν παραβιάζουν τις υποχρεώσεις της Νορβηγίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο".

Το νορβηγικό ταμείο, που διέπεται από ένα σύνολο δεοντολογικών κανόνων, έχει ήδη απεμπλακεί από 11 εταιρίες λόγω των δραστηριοτήτων τους στη Δυτική Όχθη, η τελευταία φορά ήταν τον Μάιο, όταν αποχώρησε από τον όμιλο Paz Retail and Energy, ο οποίος διανέμει καύσιμα στους εβραϊκούς οικισμούς.

Οι σχέσεις μεταξύ Νορβηγίας και Ισραήλ επιδεινώθηκαν από τότε που η σκανδιναβική χώρα αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης τον Μάιο του 2024, μαζί με την Ισπανία και την Ιρλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.