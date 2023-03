Ειδικοί δηλώνουν ότι η 21χρονη από την Πολωνία δεν είναι η μικρή Μαντλίν ΜακΚάν 

Η 21χρονη Τζούλια Βέντελ από την Πολωνία, που στις αρχές του μήνα προκάλεσε αίσθηση ισχυριζόμενη ότι είναι η Μαντλίν Μακάν, το τρίχρονο που εξαφανίστηκε το 2007 από θέρετρο της Πορτογαλλίας, είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν είναι η μικρή μαντλίν, ισχυρίζονται ειδικοί στην αναγνώριση προσώπου.

Η ελβετική εταιρεία Ava-X συνέκρινε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τις φωτογραφίες της μικρής Τζούλια με αυτές της Μαντλίν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν ταιριάζουν.

Julia Faustyna most likely not Madeleine McCann, analysis concludes https://t.co/amJvCBtzER pic.twitter.com/FBgEWTyKdF

Η τεχνική που εφάρμοσε της εταιρείας είναι να «σπάει» τη φωτογραφία ενός ατόμου σε μικρά τμήματα και να ελέγχει αν αυτά ταυτοποιούνται με άλλες φωτογραφίες σε βάσεις δεδομένων.

«Είναι πρακτικά αδύνατο για την νεαρή από την Πολωνία να είναι η Μαντλίν», δήλωσε ένας από τους συνιδρυτές της εταιρείας στην εφημερίδα Blick.

Πρόσφατα, οι θετοί γονείς της 21χρονης από την Πολωνία δήλωσαν «συντετριμμένοι» για την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η κόρη τους, η οποία εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Επιπλέον τα πρώτα βιομετρικά τεστ για να αποδειχθεί αν όντως είναι η Μαντλίν, έχουν βγει αρνητικά ενώ οργανώσεις για εξαφανισμένους ανθρώπους έχουν προειδοποιήσει ότι η κοπέλα η 21χρονη έχει λογαριασμούς στα social media με τρία διαφορετικά ονόματα, #Julia Faustyna #Julia Wendell #Julia Wandelt.

Julia Faustyna, Wandelt or Wendell? Woman claiming to be Madeleine McCann goes by 3 different surnames - #MadeleineMcCann #missingperson #missingpeoplecanada



https://t.co/V0BI3IerJk pic.twitter.com/vIA1WvJe1i