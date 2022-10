Ταϊλάνδη – Μακελειό σε νηπιαγωγείο: Ο δράστης έσφαξε με μαχαίρι τα παιδιά την ώρα του ύπνου

Συγκλονισμένη η παγκόσμια κοινή γνώμη από την άγρια επίθεση και τον θάνατο παιδιών, ηλικίας 2 έως 3 ετών.

Ανατριχιαστικές και απάνθρωπες λεπτομέρειες από την άγρια επίθεση ενόπλου σε νηπιαγωγείο της Ταϊλάνδης έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα.

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 23 παιδιά ηλικίας 2 έως 3 ετων, ενώ ο δράστης -ένας πρώην αστυνομικός που σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του πριν αυτοκτονήσει- ήταν οπλισμένος με όπλο και μαχαίρι.

Ο φερόμενος ως δράστης είχε αποπεμφθεί από την υπηρεσία του για λόγους που σχετίζονται με ναρκωτικά, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο Τσακραπάτ Γουιτσιτβαΐντια. Ο ίδιος ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ο ένοπλος κρατούσε επίσης μαχαίρι.

Η επίθεση ξεκίνησε στις 12.30 τοπική ώρα (09.30 ώρα Ελλάδας) σε παιδικό σταθμό, πριν ο δράστης διαφύγει με αυτοκίνητο, χτυπώντας πολλούς πεζούς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζακαπάτ Βιτζιτραϊτάγια, συνταγματάρχης της αστυνομίας στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Περίπου 30 παιδιά βρίσκονταν στον παιδικό σταθμό όταν ο ένοπλος εισήλθε στον χώρο, λιγότερα από ό,τι συνήθως, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις κράτησαν πολύ κόσμο κλεισμένο στα σπίτια του, δήλωσε στο Reuters η Τζιπάντα Μπονσόμ, τοπικός αξιωματούχος, η οποία εκείνη την ώρα εργαζόταν σε κοντινό γραφείο.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

«Ο δράστης ήλθε περίπου την ώρα του μεσημεριανού γεύματος και πυροβόλησε πρώτα τέσσερα ή πέντε μέλη του προσωπικού στον παιδικό σταθμό», δήλωσε η Τζιντάπα, προσθέτοντας ότι μεταξύ αυτών ήταν μια δασκάλα που ήταν οκτώ μηνών έγκυος. «Στην αρχή, ο κόσμος νόμιζε ότι πρόκειται για βεγγαλικά», πρόσθεσε η ίδια. Στη συνέχεια ο δράστης εισέβαλε σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο όπου κοιμούνταν παιδιά, δήλωσε η Τζιντάπα, προκειμένου να τα σκοτώσει με μαχαίρι.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται σεντόνια να καλύπτουν τα πτώματα παιδιών που κείτονταν σε λίμνες αίματος στο κέντρο της πόλης Ουτάϊ Σαουάν, στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Ο δράστης είχε παρευρεθεί σε ακροαματική διαδικασία σε δικαστήριο για κατηγορίες περί ναρκωτικών πριν ανοίξει πυρ στον παιδικό σταθμό, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

At least 32 people including children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang.



He was last seen driving a white Toyota pick-up truck with Bangkok plates 6กธ-6499. He is considered armed and very dangerous. #กราดยิงหนองบัวลําภู pic.twitter.com/ybopPPBArw — Asia News (@asianewsteam) October 6, 2022

Ο δράστης ήταν ανήσυχος όταν έφθασε στον παιδικό σταθμό, για να ανακαλύψει ότι το παιδί του δεν ήταν εκεί και έφυγε, στη συνέχεια πυροβόλησε κατά περαστικών και τους χτύπησε με αυτοκίνητό του, δήλωσε ο Παϊσάν Λουεσομπόν, εκπρόσωπος της αστυνομίας, στον τηλεοπτικό σταθμό ThaiPBS. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης επέστρεψε με αυτοκίνητο στο σπίτι του και σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Πραγιούτ Τσαν-ότσα έκανε λόγο για ένα σοκαριστικό περιστατικό, και εξέφρασε τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Το Twitter έχει κατακλυστεί από χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης στους συγγενείς των θυμάτων, καθώς η μαζική δολοφονία των μικρών παιδιών έχει σσοκάρει όλο τον κόσμο.

This is so heartbreaking 😭



REST IN PEACE CHILDREN 🙏🏻🙏🏻

And All Those Affected By This Tragedy. #กราดยิงหนองบัวลําภู pic.twitter.com/g4TItO8iN8 — ♡𝗠𝗶𝗹𝗲𝗔𝗽𝗼 𝗙𝗶𝗹𝗲𝘀 📁 (@MileApoFiless) October 6, 2022

Περιστατικά με πυρά, όπως το σημερινό, είναι σπάνια στην Ταϊλάνδη, παρόλο που το ποσοστό οπλοκατοχής είναι υψηλό συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες της περιοχής, και κυκλοφορούν πολλά παράνομα όπλα. Το 2020 ένας στρατιώτης, εξοργισμένος με την αποτυχία μιας συμφωνίας για ακίνητα, σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 σε μια επίθεση σε τέσσερις τοποθεσίες.

