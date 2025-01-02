Η Παλαιστινιακή Αρχή απαγόρευσε το Al Jazeera

Η κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής με χθεσινή της απόφαση έκλεισε τα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera στο έδαφός της και απαγόρευσε στους ανταποκριτές και στα συνεργεία του σταθμού να καλύπτουν την επικαιρότητα από την Δυτική Όχθη. Αιτία στάθηκαν οι αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας με διαδηλωτές στο στρατόπεδο προσφύγων της πόλης Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, που βρίσκονται σε εξέλιξη με αμείωτη ένταση το τελευταίο δεκαήμερο. Η κυβέρνηση της Ραμάλα κατηγορεί το ειδησεογραφικό μέσο του Κατάρ ότι καλύπτει μεροληπτικά τις εξελίξεις, εμφανίζοντας τις διαδηλώσεις ως εκδηλώσεις πολιτικής διαμαρτυρίας με κοινωνικά αιτήματα. Αντιθέτως, η Παλαιστινιακή Αρχή κατηγορεί τους διαδηλωτές ότι υποκινούνται από τοπικούς πυρήνες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ.



Η απόφαση της παλαιστινιακής κυβέρνησης της Ραμάλα συμπληρώνει ουσιαστικά προγενέστερη απόφαση της κυβερνώσας παράταξης Φατάχ, η οποία και εκείνη στις 24 Δεκεμβρίου, αποφάσισε να σταματήσει να παρέχει διευκολύνσεις στους δημοσιογράφους και στα συνεργεία του Al Jazeera στην πόλη Τζενίν που συνταρασσόταν από τις ένοπλες συγκρούσεις των διαδηλωτών με τις δυνάμεις ασφαλείας. Μάλιστα, η Φατάχ κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να μην παρέχουν πληροφορίες στους ανταποκριτές του σταθμού, τη στιγμή που αξιωματούχοι της οργάνωσης Χαμάς κατηγορούσε την Παλαιστινιακή Αρχή ότι «παίζει το ίδιο βρώμικο παιχνίδι του Ισραήλ εις βάρος του παλαιστινιακούς λαού».

Στροφή 180 μοιρών στις σχέσεις Παλαιστινιακής Αρχής-Al Jazeera

Η εξέλιξη αυτή συνιστά στροφή 180 μοιρών στις σχέσεις της Παλαιστινιακής Αρχής με το Al Jazeera, το οποίο σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις είναι το πιο δημοφιλές ειδησεογραφικό μέσο για την παλαιστινιακή κοινή γνώμη της Δυτικής Όχθης. Χαρακτηριστική άλλωστε ήταν η γενικευμένη αλληλεγγύη υπέρ του Al Jazeera, τόσο εκ μέρους των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης όσο και της κυβέρνησης της Ραμάλα με αφορμή τον θάνατο της ανταποκρίτριας του σταθμού, Σιρίν Αμπού Άκλε που είχε χάσει τη ζωή της από πυρά του ισραηλινού στρατού τον Μάιο του 2022 στο στρατόπεδο προσφύγων της Τζενίν.



Με μία δριμεία ανακοίνωσή του, το δίκτυο Al Jazeera καταδικάζει την απόφαση της Παλαιστινιακής Αρχής, κατηγορώντας την ότι – έστω άθελά της – συμπράττει ουσιαστικά με το Ισραήλ, προκειμένου να μην μεταδίδεται ελεύθερα στη διεθνή κοινή γνώμη όσα πολλά συμβαίνουν στη Δυτική Όχθη αυτό το διάστημα. Αξίζει να επισημανθεί ότι και η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απαγορεύσει από τον περασμένο Μάιο την λειτουργία των γραφείων του Al Jazeera στη χώρα, όπως επίσης και την αναμετάδοση των εκπομπών μέσα από τις πλατφόρμες τοπικών παρόχων καλωδιακής τηλεόρασης, αλλά και την διαδικτυακή πρόσβαση στην ιστοσελίδα του. Η απόφαση της ισραηλινής πλευράς είχε απασχολήσει σοβαρά την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας, όχι μόνο επειδή θεωρήθηκε ότι η κάλυψη των γεγονότων στην περιοχή – και ειδικότερα στη Λωρίδα της Γάζας – εξυπηρετούσε την προπαγάνδα της Χαμάς, αλλά και επειδή, σύμφωνα πάντα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας, δημοσιογράφοι και μέλη των συνεργείων του είτε φέρονταν να είναι μέλη της οργάνωσης Χαμάς είτε φέρονταν να είχαν συμμετάσχει οι ίδιοι στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.