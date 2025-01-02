Τουρκία: Σχέδιο περιορισμού της θητείας των CEO τραπεζών λόγω σκανδάλων

Η ρυθμιστική αρχή για τις τράπεζες της Τουρκίας έχει εκπονήσει σχέδιο για τον περιορισμό της θητείας τραπεζικών στελεχών, μια πρόταση που έρχεται στον απόηχο κατηγοριών κατά ενός εκ των μακροβιότερων διευθυντικών στελεχών.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι θα επιτρέπεται να υπηρετούν σε αυτή τη θέση στην ίδια τράπεζα το πολύ για 10 χρόνια, σύμφωνα με το προσχέδιο κανονισμού που έλαβε γνώση το Bloomberg. Ο ίδιος χρονικός περιορισμός θα εφαρμοστεί και στους αναπληρωτές γενικούς διευθυντές, αλλά η θητεία τους θα μπορούσε να παραταθεί για έως και 5 χρόνια με έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα, ο αριθμός των αναπληρωτών γενικών διευθυντών δεν θα υπερβαίνει τους 15 ανά τράπεζα.

Η κίνηση έρχεται έπειτα από αναφορές για πιθανή απάτη που στόχευε διάσημους ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένων πρώην παικτών της FC Barcelona και της Inter Milan. Πέρυσι, ο Σετζίλ Ερζάν, τραπεζικός διευθυντής στο υποκατάστημα Denizbank AS της Emirates NBD PJSC, κατηγορήθηκε ότι ενορχήστρωσε μία απάτη «Σχήματος Πόντσι» ύψους 44 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεκάδες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των πρώην αθλητών, δελεάστηκαν από την υπόσχεση για απόδοση 250% των επενδύσεών τους σε δολάρια και παρέδωσαν τεράστια ποσά σε μετρητά στον Ερζάν.

Τον Νοέμβριο, οι εισαγγελείς κατήγγειλαν επίσης τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Denizbank, Hakan Ates για τον φερόμενο ρόλο του στο σχέδιο. Ωστόσο, το δικαστήριο επέστρεψε το κατηγορητήριο στους εισαγγελείς, επικαλούμενο έλλειψη πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων της υποτιθέμενης απάτης και του κέρδους των υπόπτων. Ο Ates, 65 ετών, παραιτήθηκε από τη θέση του τον Δεκέμβριο.

O Ates βρισκόταν στο τιμόνι της τράπεζας από το 1997 και οδήγησε την Denizbank σε σημαντικές επεκτάσεις και στην εξαγοράς της το 2019 από την Emirates NBD.

Ο νέος κανονισμός στοχεύει επίσης στον περιορισμό της θητείας των διευθυντών υποκαταστημάτων σε 4 χρόνια στην ίδια τράπεζα. Εάν υπερψηφιστεί, τα ιδρύματα θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς έως τις 30 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το προσχέδιο.



Πηγή: The Washington Post

