Μια τρομακτική στιγμή έζησε μια 26χρονη γυναίκα στο Μαϊάμι όταν ένας άντρας, τον οποίο δε γνώριζε, της επιτέθηκε για να τη στραγγαλίσει με ένα κορδόνι, ενώ περίμενε σε στάση λεωφορείου, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο στις 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Βίντεο δείχνει τον 27χρονο δράστη Aaron Quinones - που φαίνεται να πηγαίνει προς ή από το αεροδρόμιο καθώς είχε ένα μαξιλάρι λαιμού ακουμπισμένο στο σακίδιό του- να περπατάει αθόρυβα πίσω της προτού απλώσει τα χέρια του για να τυλίξει την αυτοσχέδια θηλιά γύρω από το λαιμό της.

Η γυναίκα προσπαθεί να γυρίσει το κεφάλι της πίσω για να τον δει ενώ εκείνος την σφίγγει, σέρνοντάς την στο πλάι και σκαρφαλώνοντας πάνω της. Η γυναίκα τον χτυπούσε επανειλημμένα στο πρόσωπο μέχρι τη στιγμή που ένας...καλός Σαμαρείτης εμφανίζεται και τραβά τον δράστη γλιτώνοντας την κοπέλα από βέβαιο θάνατο.

«Αν δεν είχε παρέμβει ένας καλός Σαμαρείτης που ουσιαστικά εμπόδισε αυτό το άτομο από το να επιτεθεί στο θύμα, το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ χειρότερο», δήλωσε αστυνομικός του Μαϊάμι.

Ο Aaron Quinones κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαθμό κακουργήματος.

Police: video shows Aaron Quinones, 27, using his shoelaces to choke a woman before also punching her more than a dozen times at the MIA Central Station last Sun. The victim was treated by fire rescue on scene. Quinones is jailed and charged w/attempt. murder on $250K bond. @wsvn pic.twitter.com/O94v2jOeaJ