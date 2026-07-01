Αν Χάθαγουεϊ: Λαμπερή εμφάνιση με κόκκινο σύνολο στην παρουσίαση της «Οδύσσειας»

Μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι περιμένει το τρίτο της παιδί, η Αν Χάθαγουεϊ πραγματοποίησε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις στο ξενοδοχείο Four Seasons της Νέας Υόρκης, όπου παρευρέθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την ταινία «Οδύσσεια», φορώντας μία κατακόκκινη ολόσωμη φόρμα.

Baby on board! ❤️ Anne Hathaway debuted her baby bump in a striking head-to-toe red look as she stepped out of the Four Seasons Hotel New York Downtown. The Oscar winner, 41, looked radiant on her first day of public appearances since announcing her pregnancy news. This will be… pic.twitter.com/xtaVx7N3M9 — HELLO! Canada (@HelloCanada) July 1, 2026

Σε styling της Έριν Γουόλς, το σύνολο είχε την υπογραφή του οίκου Ashlyn από τη συλλογή Άνοιξη 2026. Το χαμηλόμεσο βολάν του ρούχου αγκάλιαζε αρμονικά τη σιλουέτα της, ενώ φορέθηκε αντίστροφα από την αρχική παρουσίαση στην πασαρέλα. Η εικόνα της ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι κόκκινα ψηλοτάκουνα πέδιλα, μια τσάντα Alaïa Cœur σε σχήμα καρδιάς, ένα εντυπωσιακό περιδέραιο Bvlgari Tubogas και σκούρα γυαλιά ηλίου.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Mother Mary» έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της, μέσω ενός βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συγκεντρώνοντας πάνω από 21 εκατομμύρια likes.

Σύμφωνα με το βρετανικό Hello!, η Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, γνωρίστηκαν το 2008 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2012. Έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ, ενώ κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: skai.gr

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