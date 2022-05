Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από ένα συμβάν που διαδραματίστηκε στο μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, όταν άντρας μεταμφιεσμένος σε γυναίκα πέταξε τούρτα στον διάσημο πίνακα της Μόνα Λίζα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο άντρας μπήκε στην αίθουσα φορώντας περούκα και όντας καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι και ξαφνικά σηκώθηκε και έριξε το γλυκό στο σπουδαίο έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM