Αύξηση 30% στους μισθούς τους πέτυχαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια σχολεία του Λος Άντζελες

Aύξηση 30% στους μισθούς πέτυχαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια σχολεία της περιφέρειας του Λος Άντζελες, μετά τις μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το συνδικάτο τους.

Συγκεκριμένα, οδηγοί σχολικών λεωφορείων, εργαζόμενοι στις καντίνες και βοηθοί εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη σχολική περιφέρεια του Λος Άντζελες -- τη δεύτερη μεγαλύτερη σχολική περιφέρεια των ΗΠΑ μετά από αυτή της Νέας Υόρκης-- πραγματοποίησαν απεργία από την Τρίτη ως την Πέμπτη για να διαμαρτυρηθούν για «τους μισθούς μιζέριας», με αποτέλεσμα περισσότεροι από 500.000 μαθητές να μην έχουν σχολείο.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις ανακοινώθηκε χθες συμφωνία επί της αρχής η οποία απαντά στα αιτήματα των εργαζομένων, επεσήμανε το συνδικάτο τους. Τη συμφωνία μένει να εγκρίνουν οι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η συμφωνία προβλέπει ο μέσος ετήσιος μισθός των μελών του συνδικάτου να αυξηθεί από τα 25.000 δολάρια στα 33.000 δολάρια (από τα 23.200 ευρώ στα 27.800 ευρώ).

Το Λος Άντζελες είναι μία από τις πιο ακριβές πόλεις των ΗΠΑ, με ιδιαίτερα υψηλές τιμές στη φορολογία, τα τρόφιμα και τις βασικές υπηρεσίες, όπως το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα. Το μέσο ενοίκιο στην πόλη είναι 3.00 δολάρια τον μήνα (2.787 ευρώ), σύμφωνα με τον ιστότοπο Zillow.

Πολλοί Αμερικανοί πλήττονται από την αύξηση του κόστους ζωής, με τις τιμές των βασικών αγαθών και υπηρεσιών να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τους τελευταίους 12 μήνες.

