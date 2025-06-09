Λογαριασμός
Άνδρας άνοιξε πυρ έξω από καζίνο στο Λας Βέγκας -Τουλάχιστον δύο νεκροί - Καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς - Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ξεκίνησε καυγάς μεταξύ δύο ατόμων - Εκκενώθηκε η περιοχή

Βέγγας

Πανικός επικράτησε από την ένοπλη επίθεση αργά το βράδυ της Κυριακής στο Λας Βέγκας, κοντά στα εμβληματικά σιντριβάνια του Μπελάτζιο, και καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση από έναν YouTuber. 

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 11:00 μ.μ. ώρα (τοπική ώρα)  και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα τουλάχιστον ένα άτομο έχει πυροβοληθεί. 

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πλάνα από ζωντανή μετάδοση, ένας YouTuber γνωστός ως Finny Da Legend μετέδιδε τη βόλτα του κατά μήκος της Λωρίδας της Στριπ κοντά στα σιντριβάνια Bellagio συνοδευόμενος από μια γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια του stream, ένα άλλο άτομο —που πιστεύεται ότι είναι ένας YouTuber με το ψευδώνυμο SinCity-MannyWise ή συνδέεται με το κανάλι Sin City Family— εμφανίστηκε για λίγο στο παρασκήνιο, προτού επιστρέψει λίγο αργότερα και εμπλακεί σε μια έντονη αντιπαράθεση με τη γυναίκα.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας εθεάθη να βγάζει ένα πιστόλι και να πυροβολεί πολλές φορές.

Η ζωντανή μετάδοση κατέγραψε τουλάχιστον επτά πυροβολισμούς καθώς οι περαστικοί ούρλιαζαν και έφευγαν τρέχοντας ενώ άλλοι έπεφταν στο έδαφος.

Η γυναίκα που συνόδευε τον streamer φάνηκε να άρπαξε την κάμερα κατά τη διάρκεια του χάους και ενδέχεται να έπεσε στο έδαφος. Προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν ήταν ανάμεσα στα θύματα.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν πως και δεύτερο έχει τραυματιστεί, αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τον αριθμό ή την ταυτότητα των θυμάτων.

Το Bellagio Hotel & Casino εκκενώθηκε λίγο μετά το περιστατικό ως προληπτικό μέτρο, αν και η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί δεν σημειώθηκαν εντός κάποιας εγκατάστασης καζίνο.

Το LVMPD εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση λίγο μετά τους πυροβολισμούς:

«Αντιδρούμε σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο τετράγωνο 3600 της λεωφόρου S. Las Vegas. Οι πυροβολισμοί δεν σημειώθηκαν μέσα σε καζίνο. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή.»

Σημαντική παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων έσπευσε στο σημείο, με πολλαπλές περιπολικές μονάδες και ομάδες έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται γύρω από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια συλλήψεις και η ταυτότητα του ύποπτου δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα.


 

