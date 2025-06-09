Πανικός επικράτησε από την ένοπλη επίθεση αργά το βράδυ της Κυριακής στο Λας Βέγκας, κοντά στα εμβληματικά σιντριβάνια του Μπελάτζιο, και καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση από έναν YouTuber.

JUST IN: Man opens fire at the Bellagio fountains in Las Vegas, captured on YouTube livestream pic.twitter.com/siWHfwiiI1 June 9, 2025

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 11:00 μ.μ. ώρα (τοπική ώρα) και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα τουλάχιστον ένα άτομο έχει πυροβοληθεί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πλάνα από ζωντανή μετάδοση, ένας YouTuber γνωστός ως Finny Da Legend μετέδιδε τη βόλτα του κατά μήκος της Λωρίδας της Στριπ κοντά στα σιντριβάνια Bellagio συνοδευόμενος από μια γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια του stream, ένα άλλο άτομο —που πιστεύεται ότι είναι ένας YouTuber με το ψευδώνυμο SinCity-MannyWise ή συνδέεται με το κανάλι Sin City Family— εμφανίστηκε για λίγο στο παρασκήνιο, προτού επιστρέψει λίγο αργότερα και εμπλακεί σε μια έντονη αντιπαράθεση με τη γυναίκα.

Bellagio Hotel & Casino Evacuated Amid Unconfirmed Shooting Reports in Las Vegas



The Bellagio Hotel & Casino in Las Vegas has been evacuated following unconfirmed reports of a possible shooting.



Authorities have not yet confirmed details, but emergency protocols were activated… pic.twitter.com/85qqfF7MlG — News is Dead (@newsisdead) June 9, 2025

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο άνδρας εθεάθη να βγάζει ένα πιστόλι και να πυροβολεί πολλές φορές.

Η ζωντανή μετάδοση κατέγραψε τουλάχιστον επτά πυροβολισμούς καθώς οι περαστικοί ούρλιαζαν και έφευγαν τρέχοντας ενώ άλλοι έπεφταν στο έδαφος.

Η γυναίκα που συνόδευε τον streamer φάνηκε να άρπαξε την κάμερα κατά τη διάρκεια του χάους και ενδέχεται να έπεσε στο έδαφος. Προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν ήταν ανάμεσα στα θύματα.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκαν πως και δεύτερο έχει τραυματιστεί, αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τον αριθμό ή την ταυτότητα των θυμάτων.

Το Bellagio Hotel & Casino εκκενώθηκε λίγο μετά το περιστατικό ως προληπτικό μέτρο, αν και η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί δεν σημειώθηκαν εντός κάποιας εγκατάστασης καζίνο.

Το LVMPD εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση λίγο μετά τους πυροβολισμούς:

«Αντιδρούμε σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο τετράγωνο 3600 της λεωφόρου S. Las Vegas. Οι πυροβολισμοί δεν σημειώθηκαν μέσα σε καζίνο. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή.»

Σημαντική παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων έσπευσε στο σημείο, με πολλαπλές περιπολικές μονάδες και ομάδες έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται γύρω από την περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια συλλήψεις και η ταυτότητα του ύποπτου δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα.





