Νέα μεγάλη ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συγκεκριμένα, η Ρωσία επιτέθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα με αριθμό ρεκόρ 479 drones στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 460 drones και 19 από τους 20 πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία, πρόσθεσε η Πολεμική Αεροπορία στην ανακοίνωσή της.

Την 1η Ιουνίου η Ουκρανία είχε γίνει στόχος 472 drones, αριθμό ρεκόρ ως τότε.

Παράλληλα ο ουκρανικός στρατός επεσήμανε ότι στη διάρκεια της νύκτας έπληξε δύο αεροσκάφη στη στρατιωτική αεροπορική βάση Σαβασλέφκα της Ρωσίας.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο εχθρικά αεροσκάφη (πιθανόν ένα MiG-31 και ένα Su-30/34) επλήγησαν», διευκρίνισε με ανάρτησή του στο Telegram.

Οι νέες αυτές επιθέσεις σημειώνονται την ώρα που Κίεβο και Μόσχα αναμένεται να ανταλλάξουν αιχμαλώτους και σορούς στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης.

Αρχικά η ανταλλαγή αυτή σχεδιαζόταν να γίνει το Σαββατοκύριακο, όμως τελικά θα πραγματοποιηθεί "αυτή την εβδομάδα", σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών Πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

