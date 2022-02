του Θανάση Γκαβού

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Λιζ Τρας, κάλεσε εκ νέου όσους Βρετανούς υπηκόους έχουν παραμείνει στην Ουκρανία να φύγουν από τη χώρα, εν μέσω φόβων για διευρυμένη εισβολή των ρωσικών δυνάμεων.

Μέσω Twitter η κα Τρας επανέλαβε το κάλεσμα του Foreign Office, σημειώνοντας ότι η ασφάλεια και η προστασία των Βρετανών στην Ουκρανία συνιστά κορυφαία προτεραιότητα.

«Όλοι οι Βρετανοί θα πρέπει να φύγουν τώρα μέσω εμπορικών οδών, όσο είναι διαθέσιμοι. Ενισχύουμε τις ομάδες μας στην περιοχή για να υποστηρίξουμε τους Βρετανούς πολίτες, καθώς φεύγουν και αφού έχουν διασχίσει τα σύνορα» έγραψε η Λιζ Τρας.

The safety and security of British nationals in Ukraine is our top priority. All Brits should leave now via commercial routes while they are still available.



We are bolstering our teams in the region to support British people as they leave and once they have crossed the border.