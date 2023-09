Aνθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη απέστειλε η Ελλάδα Κόσμος 15:15, 17.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

4

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα απέστειλε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο έφτασε στη Βεγγάζη με αεροσκάφος τύπου C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας,