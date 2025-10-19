Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία: Αεροπορικό πλήγμα των IDF στη Γάζα ως απάντηση σε επίθεση της Χαμάς

Με κατάρρευση κινδυνεύει η συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, καθώς το πρωί της Κυριακής οι IDF εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στη Ράφα, στη νότια Γάζα, ως απάντηση σε επίθεση της Χαμάς σε βάρος των δυνάμεών του.

Καθώς το blame game μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζεται για το ποιος παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δέχτηκαν «τρομοκρατική επίθεση» στη Ράφα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματικού των IDF «η Χαμάς πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων πέρα ​​από την 'κίτρινη Γραμμή', παραβιάζοντας την εκεχειρία».

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς και τον αρχηγό των IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, για να συζητήσουν τη φύση της αντίδρασης του Ισραήλ στην παραβίαση.

«Καλώ τον πρωθυπουργό να διατάξει τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να επαναλάβουν πλήρως τις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας με πλήρη ισχύ» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Μπεν-Γκβιρ μετά την επίθεση.

«Η ναζιστική τρομοκρατική οργάνωση πρέπει να καταστραφεί ολοσχερώς - και κατά προτίμηση το συντομότερο δυνατό» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

