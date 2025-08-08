Λευκός Οίκος: Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία θα υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία

Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία θα υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα φιλοξενήσει τους ηγέτες των δύο χωρών για την τελετή υπογραφής. «Δεν αφορά μόνο την Αρμενία. Δεν αφορά μόνο το Αζερμπαϊτζάν. Αφορά ολόκληρη την περιοχή, και γνωρίζουν ότι η περιοχή αυτή θα είναι ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα με τον Πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ θα υπογράψει συμφωνίες με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν σε θέματα ενέργειας, τεχνολογίας, οικονομικής συνεργασίας, ασφάλειας των συνόρων, υποδομών και εμπορίου. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι σήμερα θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον «ιστορική σύνοδος ειρήνης» των ηγετών του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας — δυο πρώην σοβιετικών δημοκρατικών σε σύγκρουση επί δεκαετίες για την κυριαρχία σε διεκδικούμενα εδάφη - με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος χθες, Πέμπτη.

«Αυτά τα δυο έθνη εμπλέκονταν σε πόλεμο για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Πολλοί ηγέτες προσπάθησαν να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, χάρη στον Τραμπ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο και πληκτρολογώντας το επώνυμό του με κεφαλαία.

Η «τελετή υπογραφής (συμφωνίας) ειρήνης» από τον Αζέρο πρόεδρο Ιλάμ Αλίεφ και τον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν, θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υποδεχθεί αρχικά τους δύο ηγέτες χωριστά και θα υπογράψει με καθέναν μια διμερή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη χώρα τους, πριν από την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας που θα πραγματοποιηθεί στις 16:15 (τοπική ώρα, 23:14 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο αρμενικό έδαφος, ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία» ή TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity).

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

Το Ερεβάν επιβεβαίωσε ότι ο πρωθυπουργός της Αρμενίας θα έχει συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο «για την ενίσχυση της στρατηγικής σύμπραξης ανάμεσα στην Αρμενία και τις Ηνωμένες Πολιτείες». Η αρμενική κυβέρνηση πρόσθεσε πως μια «τριμερής σύνοδος (...) με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αζέρο πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί επίσης για να συμβάλει στην ειρήνη, την ολοκλήρωση και την οικονομική συνεργασία στην περιοχή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.